Álvaro Borrego 06 AGO 2026 - 09:40h.

El delantero, primera opción del Sevilla, viene de hacer 15 goles y 2 asistencias en 15 jornadas en Suecia

La última y clara petición de García Plaza en el mercado de fichajes

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Robbie Ure es una de las opciones que maneja el Sevilla FC para la delantera. La dirección deportiva del club negocia con el Sirius sueco las condiciones del fichaje de este espigado ariete de 22 años, formado en la cantera del Rangers de Glasgow e internacional por las categorías inferiores de Escocia, que viene de hacer 15 goles y 2 asistencias en 15 jornadas en Suecia. Un delantero móvil, agresivo y notable en la definición, con capacidad para golpear con ambas piernas. Tras su paso por Bélgica llegó al país escandinavos con el propósito de seguir creciendo y madurar antes de dar un salto más en su carrera. Ahora se siente preparado para llegar a una de las cinco grandes ligas de Europa, como podría ser la española.

En una entrevista concedida hace algo más de un mes, justo después de anotarle cuatro goles al Mjallby, el delantero reconocía que una de sus "ambiciones es jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa". Robbie Ure persigue el sueño de ganar el primer título de su historia -el Sirius es líder- pero sabe que eso también le acerca a mejores clubes. "Es normal que, cuando eres joven y estás jugando bien en una buena liga, tengas interés de buenas ligas y buenos clubes. Especialmente cuando marco cuatro goles, creo que el ruido va a aumentar", admitía.

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En ese sentido, Robbie Ure no lo ocultaba. Hace un mes ya confesaba que "lo correcto" era dar un salto en su carrera: "Es algo que me va a interesar, si pienso que es lo correcto para mí. Pero tenemos que esperar y ver. El verano de fichajes es largo. Hasta que me digan otra cosa, tengo que ayudar a Sirius. Si seguimos jugando como lo hemos hecho, creo que puede ser una temporada realmente especial".

Nacido en Glasgow, ciudad de inolvidable recuerdo para la parroquia rojiblanca, Robbie Ure ha sido internacional en la categorías inferiores de Escocia. Formado en la cantera del Rangers, pronto abandonó su país natal para continuar con su carrera deportiva en Bélgica y Suecia. Ahora, José Ignacio Navarro trabaja para cumplir ese deseo del atacante de llegar a una gran liga.