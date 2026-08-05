Luis García Plaza elige a Kike Salas como capitán del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 05 AGO 2026 - 13:01h.

Compartirá tarea, en principio, con Marcao y Suazo

Kike Salas, 'refuerzo' para una defensa cogida con alfileres

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Kike Salas será uno de los capitanes del Sevilla esta temporada. Luis García Plaza, entrenador del conjunto hispalense, le ha colocado como uno de los elegidos para dicha tarea junto, en principio, a Gabriel Suazo y Marcao.

"Yo dije que nombraba dos capitanes y nombraré otro más cuando acabe el mercado. Kike y Gaby son dos ya. Ellos nombrarán a otros tres. Respetando a Marcao, que es capitán también. Kike tiene que dar ese paso adelante ya. Es un chaval que estamos encantados con él, representa cantera, implicación, humildad, ganas de aprender... Representa muchos valores importantes", dice el técnico en su entrevista concedida a los medios oficiales.

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El joven zaguero blanquirrojo se ha ido consagrando, poco a poco, como uno de los hombres más importantes del plantel y este curso, tras los movimientos vividos en la plantilla, se espera que sea una pieza prácticamente indiscutible para Luis García Plaza.

García Plaza elegirá a otro capitán más

El de Morón, eso sí, no será el único capitán. Junto a Marcao y Gabriel Suazo, el chico llena la lista de hombres responsables a día de hoy, aunque el propio técnico ha confirmado que, una vez acabe el mercado, designará a otro más.

Uno de los candidatos a ello es Juan Iglesias, futbolista que ya lució el brazalete en el primer encuentro de pretemporada y que ya comentó en su presentación que se sentía muy capacitado para ser uno de los líderes de un vestuario en plena reconstrucción.