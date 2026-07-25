Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 12:29h.

El moronero apunta a jugar ante el Ceuta tras perderse el partido de Córdoba

El liderazgo inesperado de Kike Salas

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La pretemporada es un periodo complicado para el físico de los futbolistas. Tras los rigores de la campaña anterior y la relajación de las vacaciones, volver al trabajo con la intención de crear una base física que sirva para toda la campaña se hace duro. En el Sevilla FC de Luis García Plaza saben bien de eso, y uno de los que había caído recientemente era Kike Salas.

El central moronero fue una de las bajas destacadas para el partido de este jueves en Córdoba. Había participado en los anteriores, pero no viajó a tierras califales para medirse al conjunto blanquiverde por, según informó el club, unas leves molestias en el cuádriceps.

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El viernes se realizó un entrenamiento de recuperación, pero ya en la sesión de este sábado Kike Salas participó como uno más en el entrenamiento, el penúltimo antes del partido ante la AD Ceuta de este domingo en el Estadio Jesús Navas. Luis García Plaza ha dispuesto una sesión más este domingo por la mañana, momento en el que decidirá la lista de convocados para el choque ante los caballa. Si no hay mayores problemas, el central canterano debería estar.

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Los efectivos del Sevilla en defensa

Así las cosas, todo apunta a que el entrenador madrileño podrá formar en el cuarto amistoso de la pretemporada una línea defensiva más natural, toda vez que en Córdoba Juan Iglesias demostró su polivalencia pasando del lateral derecho, su posición natural, a jugar como central zurdo junto al recién llegado Arouna Sangante, hasta ahora el único central que no ha tenido problemas físicos.

Con todo, el centro de la defensa es una de las zonas del campo que va a sufrir una mayor transformación. Se ha confirmado la esperada salida de Tanguy Nianzou al Lille, Nemanja Gudelj acabó su contrato y se marchó después de haber jugado los últimos años como central, mientras que Fabio Cardoso y Fede Gattoni están descartados y acabarán saliendo más pronto que tarde.

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Quedan Andrés Castrín y Marcao, que aunque están empezando a trabajar con normalidad con el grupo tras sufrir sus primeros problemas físicos de la pretemporada, aún no han podido debutar en los amistosos celebrados hasta el momento. Mientras tanto, Mario Díaz y, sobre todo, Iker Muñoz, son los canteranos que están actuando en ese puesto y dejando buenas sensaciones.