Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 09:45h.

Junto a Castrín, es el hombre más destacado en este Sevilla

García Plaza 'se sienta' con Kike Salas

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No ha sido, ni mucho menos, un año sencillo para Kike Salas. El zaguero, que vio el pasado año marcado su curso por una investigación extradeportiva, arrancó la temporada entre dudas, molestias y suplencias, pero con el paso de los meses ha ido creciendo hasta convertirse, a estas alturas, en el líder inesperado de la zaga.

Garantía por alto, como de costumbre, Kike Salas ha ido mejorando sus prestaciones tanto con balón, donde ofrece algo de más seguridad, como sin él, donde ya con Matías Almeyda resultaba fundamental y ahora, a pesar del cambio de presión, sigue siendo pieza destacada en la salida y la marca.

Tanto ha mejorado que, en este Sevilla, es uno de los hombres de confianza, de seguridad y de garantía no solo para Luis García Plaza, que desde que llegó le señaló como clave, sino también de una afición desesperada por encontrar líderes.

Mientras otros futbolistas con más experiencia como Joan Jordán, César Azpilicueta o Alexis Sánchez se muestran, tal y como espera el público, en banda o en el césped, Kike Salas aparece en segundo plano, sin demasiados focos, pero con la misma fuerza.

Junto a Castrín es uno de los pocos que parece asegurado en el once de cara al sábado y es que ni la recuperación de César Azpilicueta parece que puede mover el eje defensivo que García Plaza ha confeccionado para este tramo tan importante de la temporada.

Su nombre es uno de los principales señalados, por edad, por rendimiento y por mercado, para moverse este verano, pero de momento, hasta que acabe el curso, hasta que le queden fuerzas, Kike Salas seguirá dejándose el alma por su equipo, siendo el líder inesperado de este Sevilla tan necesitado de carácter.