Un solitario gol de Saka mete al Arsenal en la final

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Arsenal, vuelta de semifinales de Champions: varios señalados

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Para llegar al Danubio había que salir a flote en el Támesis. Pero el Atlético de Madrid se hundió. Un solitario gol de Saka antes del descanso decidió una eliminatoria táctica, apretada, con el corazón en un puño que, como se podía prever, se decidió por detalles. Los detalles, polémica incluida con algún penalti al limbo, cayeron para los gunners. El Arsenal estará en Budapest.

Gol de Saka en el primer disparo a puerta

Desde el primer minuto se intuía que iba a ser un partido apretado. Cerrado, táctico, de los que se deciden por detalles. Arrancó bien el Atleti, presionando arriba al cuadro local y generando peligro por la banda de Giuliano Simeone, pero no consiguió concretar en ninguna acción. Fue creciendo con el paso de los minutos el Arsenal, monopolizando la pelota y avanzando metro a metro, zancada a zancada, aunque lejos de generar peligro.

Un disparo lejano de Calafiori, un disparo lejano de Gabriel y poco más que contar en el equipo de Mikel Arteta... hasta que llegó el último minuto. Un despeje a medias de Hancko, una salida a medias de Oblak, otro despeje a medias de Pubill, el disparo de Trossard, una gran parada abajo de Oblak, una marca a medias de Le Normand y gol de Saka. En el primer disparo a puerta del partido, 1-0 y jugadores a vestuarios.

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Un penalti al limbo, una final para el Arsenal

Tocaba remar, dar un paso adelante, perder el miedo. Y construir fútbol con balón. Giuliano tuvo en sus botas en el empate, pero le sobró un toque a puerta vacía tras driblar a Raya, y Griezmann pidió un penalti que parecía claro y que acabó con una falta inventada de Pubill en ataque. El Atlético apretaba, merodeaba el área, buscaba el empate y se rompía, dejando espacios atrás. Gyokeres perdonó la sentencia antes de que Julián Álvarez, tocado, y Griezmann abandonaran el campo.

Era el 67' y Simeone movió medio equipo en cuestión de 10 minutos dando entrada a Nahuel, Sorloth, Cardoso, Almada y Baena. Se quedó sin los buenos. Y sólo quedaba un acto de fe. Lo dejó todo en el campo el cuadro colchonero, irreprochable en actitud. Y la tuvo Sorloth en el 86' tras un pase de Baena en el que disparó al aire. Fue la última clara, pues el señor colegiado decidió premiar las pérdidas de tiempo en un añadido en el que no se jugó nada. El Arsenal buscará la primera Champions de su historia tras apear a un Atlético que murió a orillas del Támesis.