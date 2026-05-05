El Atlético eleva la incertidumbre de España por la plaza extra de Champions: así va la clasificación

Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 23:03h.

Muchos focos puestos en lo que haga el Bayern de Múnich ante el PSG

Las diferencias millonarias entre jugar Champions, Europa League o Conference

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El concurso europeo de los equipos españoles se viene siguiendo con lupa por las aficiones de Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad o Athletic Club. Como ocurriese el pasado curso, España lucha por una plaza extra para la próxima edición de la UEFA Champions League. Con el premio asegurado para Inglaterra, el gran rival es Alemania. Una vez resuelta la eliminatoria del Atlético de Madrid, la clasificación permite sacar nuevas conclusiones.

Los del Cholo Simeone cayeron en Londres en un partido de mínimos y condicionado por el estado físico de sus principales estrellas. Ademola Lookman y Julián Álvarez estuvieron muy lejos de su mejor versión y Antoine Griezmann tampoco pudo aguantar los noventa minutos.

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Saka, en la única gran ocasión del Arsenal en el partido, certificó el pase a la final de la Liga de Campeones. La derrota colchonera, que contaba con el apoyo de varios clubes nacionales por la manida plaza extra de Champions, eleva la incertidumbre.

Así va la clasificación por la plaza extra de Champions entre Alemania y España

En lo estrictamente numérico, la derrota del Atlético de Madrid no altera la clasificación tras la ida de las semifinales europeas, pero sí altera el escenario futuro. España pierde a un representante y pone toda su esperanza en el Rayo Vallecano. El encuentro de Londres brinda una oportunidad a Alemania para recuperar la segunda posición.

Tanto Bayern de Múnich como Friburgo, en Champions y Europa League respectivamente, están obligados a ganar sus encuentros de vuelta para conseguir sus correspondientes pases a la final. La diferencia actual entre Alemania y España es de 0,567 puntos.

Clubes como el Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad o Athletic Club apoyarán al Rayo Vallecano el próximo jueves. Las victorias alemanas sumarían un 0,286 cada una, mientras que la española añadiría 0,250.