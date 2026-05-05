Diego Páez de Roque 05 MAY 2026 - 13:19h.

Enrique Cerezo atendió a los medios de comunicación antes del choque europeo

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Como es habitual antes de cada partido europeo del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación. En esta ocasión se ha dado a unas horas más tempranas a las habituales, pues en Londres, donde jugará esta noche el equipo rojiblanco, se rigen por un horario diferente a España para comer.

Esta ha sido una de las primeras bromas del presidente colchonero. "No tengo hambre, pero aquí a las 12:00h hay que comer. Si no, hay que esperar al día siguiente. Nunca he comido tan pronto. Cuando vuelvan a Madrid les voy a poner a comer a las 15:00h", mencionó.

Además, Enrique Cerezo también mencionó los incidentes que han ocurrido por la noche con los lanzamientos de petardos y fuegos artificiales en el hotel del Atlético de Madrid. "Parece ser que a los chicos les han recibidos con fuegos artificiales, cosa que es buena señal".

"Venimos con mucha ilusión. Los futbolistas, que jugarán el partido, están muy ilusionados. Todos quieren estar en la final. Cuando se tiene ese ímpetu, se conseguirá algo", concluyó el presidente.