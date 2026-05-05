Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 09:10h.

El entrenador del Sevilla, ofendido ante las dudas sobre el mérito de su equipo

Oyarzabal y la adulteración de la competición tras el Sevilla-Real Sociedad: "No le doy la más mínima importancia"

Compartir







No está siendo, tal y como se esperaba, un tramo sencillo para el Sevilla. El conjunto dirigido por García Plaza volvió a vencer este lunes ante la Real Sociedad y, como sucedió con el Atlético de Madrid, muchos intentaron restar mérito al triunfo alegando la desconexión visitante. El entrenador, ofendido desde hace semanas, no dudó en mandar un dardo a todos los críticos: "Con chavales, ¿no?"

Citando la victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia en Mestalla, Luis García Plaza quiso dar mérito a su equipo negándole la palabra a aquellos que creen que el Sevilla ganó ante los de Simeone debido a su alineación.

PUEDE INTERESARTE La combinación que convertiría al Oviedo en equipo de LALIGA HYPERMOTION en la jornada 35

"El Sevilla hoy ha jugado muy bien al fútbol, mas que el Atlético de Madrid, que por cierto ganó con chavales en Valencia. No es tan fácil. Son muy buenos eh, espero que nadie que dice que los del Atleti no son buenos, lo quieran el año que viene cedidos en Primera", decía tajantemente mientras el propio jefe de prensa sevillista intentaba arrancar una nueva cuestión.

PUEDE INTERESARTE La receta para la permanencia

Luis García Plaza es consciente de que, en estos momentos de la temporada, sus victorias se cuestionan y se debaten en redes sociales, algo a lo que él intenta restarle importancia alguna, destacando el buen juego de su equipo.

“La Real Sociedad es un equipazo, ahora viene el Espanyol, a ver si nos vamos a creer mejores. Ahora somos este Sevilla, en cuanto perdamos la humildad nos vamos a llevar una ostia grande. A full. Como si viniera a jugar el Real Madrid, tenemos que ir a todo. No se puede relajar nadie, ni plantilla, club, afición… disfrutar, eso sí, que la gente sufre mucho. Desde mañana tenemos que crear el ambiente para lograr otra victoria, pero hay que jugar bien, si no, no ganamos", decía intentando pasar de cualquier comentario centrándose en su equipo.