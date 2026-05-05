Lo de que el descenso está apasionante es la típica milonga que crees que nunca te va a tocar cuando te codeas con las grandes

Este 'manicomio' quiere ser de Primera

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El Sevilla FC ha dado un paso adelante hacia seguir la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS. Solo un paso, pues de los cuatro que quedan hasta final de temporada debe conseguir resultados positivos en no menos de dos, pero este lunes atípico en Nervión, un barrio acostumbrado a que las finales son los jueves, entre el equipo, la afición, los técnicos y no los dirigentes, han empezado a amasar la receta para la permanencia.

Para quedarse en Primera división se necesita, primero, que haya tres equipos peores que tú. Todo hace indicar que el Real Oviedo y el Levante UD han firmado ya su sentencia, por lo que solo hay una plaza a repartir entre los siete equipos que se mueven en apenas tres puntos. Lo de que el descenso está apasionante es la típica milonga que crees que nunca te va a tocar cuando te codeas con las grandes estrellas, pero un día llega, estás metido ahí, no te llega la camisa al cuello y te das cuenta de que es una putada. Bueno, de momento hay tres por debajo.

¿Qué más le echamos a este guiso? Un pelín de la suerte que no te ha acompañado en toda la temporada, porque un equipo afortunado nunca se ve tan abajo a estas alturas. ¿En qué ha tenido suerte el Sevilla? Indiscutiblemente en el calendario. Cuando se hierven las papas, han desfilado dos equipos por Nervión pensando en cualquier cosa menos en estropear la fiesta. Y aún quedan más compromisos como éste, aunque, eso sí, el rival del sábado vendrá con las mismas urgencias y, posiblemente, las mismas sensaciones funestas que están invadiendo al sevillismo semana sí y semana no.

Como decíamos, si este equipo necesita esta receta para la permanencia es porque no de los más avispados de la clase. Vamos, que es de los más malos, como todo el sevillismo sabe. Desde el inicio de la temporada avisó Almeyda, se iba a luchar por la salvación hasta el último minuto y solo se lograría si los jugadores dan todo de sí. Eso es lo que han hecho este lunes, a falta de calidad, dejarse el alma en el césped. Solo superando en intensidad al rival que esté enfrente. Si de los cuatro rivales que le quedan, tres no se juegan nada, este ítem no debe ser difícil de conseguir.

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Y la guinda, de rojo

Pero como toda receta necesita un toque final, una guinda, un par de golpes de pimienta o el último movimiento de olla. Y ese, como siempre y como nunca, lo logra el sevillismo. ¡Cómo se va a perder LALIGA EA SPORTS a este estadio y a esta gente! Sin lugar a dudas, el gran patrimonio de este club al que muchos se empeñan en tirar por el retrete estando más pendiente de su equipo que del césped.

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Pero, como tantas otras veces a lo largo de su historia, levantando un estadio o tomando las calles para evitar un descenso administrativo que acabó siendo germen de su muerte y resurrección, su gente está ahí. Dando ese plus final que convierte un mal plato de comida en un manjar digno de disfrutarse. Como el Sevilla en Primera. Y pobre del que quiera.