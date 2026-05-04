Fornals arropa a Santi Cazorla y el Betis tiene un gesto con el Oviedo: "Lo sabemos"

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 10:03h.

Los aficionados presentes en La Cartuja, protagonistas

La explicación de Cordero Vega al no penalti de Amrabat sobre Thiago en el Betis-Oviedo: "Sentí que me tocó"

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El Real Betis pasó por encima del Real Oviedo casi sin despeinarse. Castigando a la carrera como mejor sabe y contando con la versión goleadora de Cucho Hernández. Así superó Manuel Pellegrini a Guillermo Almada en un choque que estuvo a centímetros de cambiar de guion en dos acciones. La derrota deja al equipo carbayón a la espera de las matemáticas para consumar un descenso que ya se palpa en los rostros.

La cara de Santi Cazorla, como el algodón, no engañaba. La leyenda azul disfrutó de más de media hora de partido en un Estadio La Cartuja que le brindó una sonora ovación. Hasta rivales como Héctor Bellerín reconocieron la grandeza de su figura sumándose al aplausos dentro del campo.

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Cuando Cordero Vega señaló el final del encuentro, los jugadores oviedistas se dirigieron al córner en el que estaban ubicados los desplazados asturianos. La expedición azul reconoció a los suyos su apoyo en una temporada histórica a la par que dura. Y ahí surgió el aplaudido gesto del Betis.

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El gesto del Betis, Fornals y su afición con el Oviedo

Cazorla, hundido. El capitán carbayón sabía que habían dejado pasar la última gran oportunidad para aferrarse a la salvación en LALIGA EA Sports. Pese al contundente marcador de La Cartuja, el Oviedo nunca tiró la toalla y trató de reducir diferencias para acercarse a los puntos. Estos no llegaron, pero sí el reconocimiento de la parroquia bética.

Pablo Fornals fue el primero en acercarse a los futbolistas asturianos para fundirse en un abrazo con un Santi Cazorla muy afectado por la situación. A renglón seguido, un amplio sector de la afición del Betis decidió mostrar su apoyo al equipo oviedista. En el Estadio La Cartuja se brindaron aplausos a un equipo que ya sentía su destino final.

Un gesto que destacaron en redes numerosos seguidores béticos: