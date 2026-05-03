Guillermo Almada raja por la acción de Amrabat con Thiago Fernández: "Siempre el VAR va en nuestra contra"

Saray Calzada 03 MAY 2026 - 21:07h.

Guillermo Almada habló de la acción polémica y no terminó muy contento con el VAR

La explicación de Cordero Vega al no penalti de Amrabat sobre Thiago en el Betis-Oviedo: "Sentí que me tocó"

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El Real Oviedo perdió (3-0) contra el Real Betis en La Cartuja y sus opciones de quedarse en Primera casi se difuminan. El partido fue verdiblanco, pero hubo alguna jugada polémica que reclamó el equipo carbayón. Fue en el minuto 38 cuando todavía el resultado era corto, de 1-0. Amrabat contactó con los tacos de Thiago Fernández, pero ni el colegiado ni el VAR consideraron que eso era pena máxima. Al entrenador, Guillermo Almada, le preguntaron por ello tras el encuentro.

"A nosotros nos pareció que vimos la repetición y fue falta clara con Thiago. Era el empate 1-1 y, como siempre decimos o manifestamos nosotros, el golpe anímico más efectivo es el gol. Y teniendo el penalti a favor si lo conviertes... Pero bueno, como ha pasado siempre con el VAR, siempre ha ido en nuestra contra en la mayoría de las veces, creo que más del 90%. En definitiva, esa jugada creo que fue determinante en el transcurso del partido", dijo en 'DAZN'.

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El técnico está convencido que esta jugada pudo determinar el partido que se acabó decantando claramente para el Betis con los goles de Abde y Cucho Hernández. A pesar de la contundente derrota, Guillermo Almada no terminó descontento con el hacer el equipo. "Pienso que no hicimos un mal partido. El resultado estuvo marcado por su contundencia y nuestros errores".

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El Oviedo, tocado y hundido

Almada analizó qué es lo que había fallado. "Nos faltó intensidad y profundidad. Los tres goles del Betis fueron parecidos. No recuerdo atajada de Aarón, más allá de algún tiro lejano". Con esta derrota, el Real Oviedo se queda en una situación más que delicada y ya mirando prácticamente a segunda.

Los partidos que les quedan no son nada fáciles. Getafe, Real Madrid, Deportivo Alavés y Mallorca. Estos dos últimos podría estar jugándose el descenso en las dos últimas jornadas por lo que no lo tendrán nada fácil. Le preguntaban a Guillermo Almada cómo se afronta esto tras estos resultados recientes tan complicados. "Les dije a mis jugadores que hay que seguir peleando. Dependemos una institución y a una ciudad, no podemos bajar los brazos".