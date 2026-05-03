Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 20:25h.

Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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El Real Oviedo cayó derrotado por 3-0 ante el Betis en un partido en el que los asturianos perdieron el que puede ser su último tren para la salvación. Un partido que no estuvo exento de polémica y que tuvo en uno de sus protagonistas a Santi Cazorla por el cariño recibido ante su posible retirada pero en el que los de Almada estuvieron más flojos de lo habitual en defensa.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 34 de LALIGA EA Sports.

Aarón Escandell [4]: No pudo salvar esta vez al Real Oviedo encajando tres goles de entre los cinco disparos a puerta que tuvo el Real Betis.

Nacho Vidal [2]: Abde le ganó la espalda en más de una ocasión, como en la jugada del 2-0, y de nuevo en el tercero quedó retratado al no entenderse con Aarón permitiendo que el marroquí asistiera al Cucho. Dejó muchas dudas.

David Costas [4]: Se le vieron las costuras en más de una jugada con la movilidad de futbolistas como el Cucho Hernández o Abde sin ser capaz de cerrar su parcela ni de ayudar en los huecos que dejaban compañeros como Nacho Vidal.

Dani Calvo [6]: Muy seguro en los primeros minutos repeliendo balones en el área y terminó erigiéndose en lo poco salvable del Real Oviedo en el aspecto defensivo.

Javi López [4]: Antony le puso en problemas durante todo el tiempo que estuvo sobre el campo y no por su desborde, sino por salirse de su posición para asistir sin que el canario pudiera controlarle. Algo mejor en ataque.

Nico Fonseca [4]: Muy endeble el futbolista uruguayo sin ser capaz de contener el juego del centro del campo del Betis concediendo demasiadas transiciones verdiblancas.

Santiago Colombatto [3]: Rozó el gol en los primeros minutos con una falta directa que pasó cerca de la escuadra de Álvaro Valles. Pidió falta en el 2-0 y esto le impidió volver a la contra, además de quedar señalado en el 3-0 al perder la marca que había tomado del Cucho.

Ilyas Chaira [7]: El protagonista del Real Oviedo en ataque, gozando de la la primera ocasión del partido y forzando una falta en la frontal, y en defensa evitando un gol cantado de Abde. Ha ido de menos a más esta temporada hasta terminar como uno de los líderes sobre el campo.

Thiago Fernández [7]: El futbolista porteño volvió a dejar detalles de calidad pero no fue capaz con ello de conseguir asistir a sus compañeros más allá del tanto anulado a Fede Viñas. Protagonista de la acción de la polémica con posible penalti y roja para Amrabat.

Alberto Reina [4]: No estuvo tan acertado en la presión como en los partidos del último tramo de campaña permitiendo que el Betis saliera con la pelota jugada desde el inicio cogiendo a los suyos desprevenidos. Perdonó una clara en el tramo final.

Fede Viñas [5]: No se le puede achacar nada al ariete charrúa que, una vez más, peleó cada balón que le pasó cerca en el área anotando un gol que sería anulado por un ligero fuera de juego.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Betis-Real Oviedo

Santi Cazorla [6]: Partido especial para el veterano futbolista tras dejar dudas sobre su continuidad, recibiendo el cariño de La Cartuja y excompañeros como Isco, Joaquín o Pellegrini para responder sobre el campo con varias jugadas de calidad en un partido ya casi sentenciado.

Kwasi Sibo [5]: El ghanés fue suplente esta vez y, cuando salió con el partido ya casi sentenciado, se mostró sólido como pivote único cubriendo a Alberto Reina y Santi Cazorla.

Haissem Hassan [5]: Se inventó una de las más claras del Real Oviedo con un pase filtrado a Alberto Reina que salvó Valles. Aportó verticalidad sin premio.

Lucas Ahijado [-]: Volvió a jugar tras varios encuentros sin minutos ante el mal partido de Nacho Vidal.

Thiago Borbas [-]: Pocos balones para el delantero, que de nuevo volvió a pasar sin pena ni gloria.