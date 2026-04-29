Santi Cazorla ya ha tomado una decisión en el Real Oviedo: "Todo tiene un principio y un final"

Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 10:35h.

El capitán compareció en sala de prensa

La retirada de Santi Cazorla en el Real Oviedo sufre un giro de guion: "No se acaba aquí"

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Santi Cazorla aún no tira la toalla y valora las escasas opciones de permanencia de su querido Real Oviedo. El capitán carbayón compareció este miércoles en sala de prensa, y además de valorar el presente deportivo de su equipo, también habló de su decisión final. Desde El Requexón, el talentoso centrocampista azul confirma que ya ha tomado una decisión sobre su retirada.

Estas fueron las declaraciones del mediocentro sobre su consensuada decisión: "La decisión ya la tengo tomada desde hace semanas, pero no es el día ni el momento para decirlo. Lo importante es el equipo y en los próximos días lo comunicaré oficialmente. En la vida todo tiene un principio y un final".

Eso sí, Cazorla no quiso centrar en el foco de atención sobre su continuidad y aseguró que sus esfuerzos están puestos sobre las opciones de permanencia del Real Oviedo: "Estoy centrado en acabar la temporada y la decisión está tomada consensuada con mi familia, mi gente y mi club".

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Las palabras de Santi Cazorla en el Real Oviedo

Las declaraciones de Santi Cazorla ante los medios presentes, aunque de momento aparque la oficialidad, comienzan a sonar a despedida entre un amplio sector de la hinchada azul. A sus 41 años, el de Lugo de Llanera podría colgar las botas tras una carrera de mucho mérito, en la que superó un auténtico calvario en forma de lesiones y que cerró con un histórico ascenso en el club de su vida.

Lo único seguro es que el Real Oviedo aún podrá disfrutar de su leyenda en cinco encuentros más. Pese a su rol secundario con Guillermo Almada, Santi Cazorla contará con la posibilidad de seguir defendiendo el escudo azul en los partidos ante el Real Betis en La Cartuja, Real Madrid en el Bernabéu y RCD Mallorca en Son Moix, así como en las visitas de Getafe y Deportivo Alavés al Carlos Tartiere.