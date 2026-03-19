Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 10:31h.

Unas palabras de una leyenda azul aumentan el optimismo

El descenso entra en el 'momento Luis Aragonés': el Big Data predice el final con un cambio notable

Compartir







OviedoPocas historias tan románticas existen en el fútbol moderno como la de Santi Cazorla. Tras tocar la gloria con la Selección Española y el Arsenal, el talentoso centrocampista cerró el círculo volviendo al club de su vida. El Real Oviedo que fue testigo de los primeros pasos de un futbolista que acabaría siendo leyenda en el balompié nacional, acabaría abrazándose a él en la noche del ansiado regreso a la élite nacional.

Las lesiones, esas que le han perseguido en buena parte de su carrera, también frenaron su continuidad en esta etapa carbayona, aunque se repuso y acabó siendo importante dentro del terreno de juego. Ahora, con Guillermo Almada en el banquillo, el capitán ha perdido protagonismo, pero sigue afrontando cada oportunidad sobre el verde como si fuese la última.

A sus 41 años el de Lugo de Llanera atisba el final de su larga carrera habiendo cumplido el sueño de jugar en LALIGA EA Sports con la camiseta azul. Su contrato expira en el próximo mes de junio y todo hace indicar que colgará las botas, pero lo cierto es que se ha producido un giro de guion. ¿Renovará el 8?

Giro de guion por la renovación de Santi Cazorla en el Real Oviedo

Ojo que no lo dice un cualquiera. En un especial de la afamada Revista Panenka, Santi Cazorla concede una entrevista junto a Diego Cervero. El histórico delantero azul y ahora miembro de los servicios médicos del primer equipo, ensalzó al talentoso centrocampista con la dificultad que supone lograr un ascenso tan esperado a su edad.

En esas declaraciones, insistiendo en ello, Cervero abrió la puerta a un año más de magia en el Carlos Tartiere. Cazorla, esbozando una sonrisa, no respondió a las palabras del 'Doc': "Volver, pueden volver muchos que hay muchos que no vuelven por el miedo. Es normal. Pero... ¿Volver y hacerlo tan bien? Es casi imposible. Volviste con 37-38, es el tercer año... ¡No se acaba aquí! Lo digo a cámara: ¡No se acaba aquí!".