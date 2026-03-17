Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 15:23h.

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MadridLALIGA entra en su fase más decisiva de la temporada y los clubes no ocultan su preocupación. Las polémicas arbitrales se suceden jornada a jornada, las explicaciones del CTA no calmas las aguas y lo que hay en juego aumenta el malestar. Una situación que aborda este martes Manu Carreño en su último editorial en ElDesmarque.

El presentador de esta casa lleva semanas afirmando que estamos ante la peor temporada a nivel arbitral. Una opinión que gana enteros con polémicas como las de Son Moix o Vallecas, dos ejemplos que aprovecha Manu Carreño para sentenciar a los colegiados.

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Manu Carreño explota contra los árbitros y manda un aviso

El presentador arrancó su editorial con contundencia realizando dos preguntas concretas: "Vaya añito arbitral que llevamos. Y lo peor no es lo que llevamos, es que todavía quedan diez jornadas. Ayer, el penúltimo escándalo. Una mano de Pathé Ciss en el último minuto del Rayo Vallecano - Levante. Y sobre todo una pregunta: ¿Qué hizo Soto Grado tres minutos esperando en el césped mientras el árbitro del VAR, Óliver de la Fuente, revisaba las jugadas? ¿Qué tenía mejor que hacer Soto Grado que ir a ver el monitor? Una buena pregunta".

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A renglón seguido, Manu Carreño rescató la polémica decisión de De Burgos Bengoetxea en Son Moix para lanzar un aviso a los clubes de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion: "Y a esto hay que sumar lo del domingo de De Burgos Bengoetxea con el Mallorca - Espanyol. Y suma y sigue. Qué poco nivel, lo vengo diciendo durante muchas semanas: es el peor año arbitral. E insisto, aún no ha terminado".