Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 12:33h.

Pivote nacido en El Palmar e internacional en las inferiores de Marruecos

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OviedoEl Real Oviedo se aferra a sus opciones de mantener la categoría. La victoria ante el Valencia CF aumentó las esperanzas del Carlos Tartiere, aunque algunos de sus competidores han sumado, lo que le obliga a vencer al Levante en toda una final por la salvación. Un reto enorme que no despista a la dirección deportiva, pues mira al futuro y acecha el fichaje de un todocampista de LALIGA Hypermotion.

Tal y como avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, la entidad carbayona ha trasladado su interés por Youness Lachhab. El Oviedo, pendiente de conocer dónde militará la próxima temporada, sigue la pista de este centrocampista nacido en El Palmar que ha defendido la camiseta marroquí en categorías inferiores.

El Oviedo sondea el fichaje de Youness Lachhab

Por el momento se trata de un primer sondeo, pero la dirección deportiva azul está muy interesada en la incorporación de un pivote considerado un todocampista en LALIGA Hypermotion. Youness, con sus casi dos metros de altura, destaca por su capacidad de robo en la medular, pero también ha brillado en la AD Ceuta con balón.

Importante en la base del juego, Youness Lachhab ha sido pieza clave en los esquemas de José Juan Romero, aunque es cierto que en las últimas jornadas su cuota de protagonismo ha caído levemente. Una situación deportiva que podría ir de la mano de su situación contractual, pues este centrocampista de 26 años finalizará su etapa en el Ceuta al término de la presente temporada.

Youness, con pasado en las canteras del Real Murcia, Almería o Granada, dio el salto al fútbol profesional de la mano del Eldense. En el mercado invernal de 2025 recaló en el Ceuta, despuntó en el centro del campo y ahora podría continuar con su progresión enrolándose a un histórico como el Real Oviedo.