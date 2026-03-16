Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 16:27h.

El analista arbitral acaba con un pensamiento que "no es del todo así"

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MadridEl arbitraje español atraviesa un delicado momento. Este curso, el porcentaje de decisiones polémicas en cada jornada se ha incrementado tanto en LALIGA EA Sports como LALIGA Hypermotion. Desde criterios enfrentados al protocolo VAR, sin obviar incluso las explicaciones del CTA en su espacio 'Tiempo de Revisión'. Un ambiente que también conduce a veces a malinterpretaciones, como la que aclara este lunes Mr. Asubío.

El analista arbitral, colaborador en este periódico, aprovechó la polémica que aún rodea al Mallorca - Espanyol del pasado domingo para zanjar una cuestión: ¿Hay neverazo para un árbitro que acude dos veces al VAR en un mismo partido?

Mr. Asubío desmiente los 'neverazos' por ir dos veces al VAR

El analista aclara este asunto con el ejemplo del pasado Atlético de Madrid - Getafe: "No es realmente del todo cierto que un árbitro vaya por segunda vez al monitor y eso conlleve descanso, nevera, castigo, etc. Por ejemplo, Ortiz Arias no ve el toque en los testículos de Abqar a Solorth. Vale, lo mandan al monitor... ¿Esto es un fallo grave? Es un fallo entendible y es lo más normal del mundo que el árbitro no lo pueda ver. Más bien es un acierto del VAR. Pero al final el árbitro es enviado al monitor por algo que no ve... ¿Lo van a mandar a la nevera si en ese mismo partido va por segunda vez en el monitor? Pues no".

Mr. Asubío fue más allá y expuso otro ejemplo: "Como tampoco lo es una de las jugadas más difíciles de pitar en vivo, y además es una jugada en equipo entre asistente y árbitro, que son los fuera de juego por interferencia como el del pasado fin de semana en Oviedo. Es una jugada complica y normal que pase desapercibida en vivo. ¿Es un error? Es un error... ¿Pero como para mandarlo a la nevera como si en otra jugada del encuentro tiene que ir al monitor? Pues no".

El experto arbitral finalizó su exposición hilando todo con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea en Son Moix, pues tuvo que acudir dos veces al VAR: "De hecho, es peor si estima el CTA que va al monitor y no quiere pitar esa patada, que te manden por segunda intervención. Sería para castigar más semanas la decisión de seguir en sus trece".