Dos penaltis en 11 minutos: la polémica del FC Barcelona - Sevilla

Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 16:56h.

Un derribo de Sow y la mano de Carmona negaron cualquier atisbo de opción para el Sevilla

Cordón y Monchi se encuentran en la previa y el de San Fernando no se corta: "¿Estará aquí Vlachodimos el año que viene?"

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Veinte minutos le bastaron al FC Barcelona para sentenciar el duelo frente al Sevilla FC. Un inicio demoledor de los azulgrana, aunque condicionado por las consideraciones arbitrales. Dos penaltis en doce minutos. Dos decisiones de Martínez Munuera que dilapidaron cualquier atisbo de opción para los sevillistas, condenados por sus propios errores. Primero con ese penaltito de Djibril Sow, llegando a tarde a un lance con Joao Cancelo, y pasado el cuarto de hora haciendo lo propio José Ángel Carmona, con una mano suelta que no dejó rango posibilidad de duda para el trío arbitral.

La primera de ellas ocurrió nada más comenzar, en el minuto siete. Cancelo recibe en el interior del área, Djibril Sow se cruza por detrás del azulgrana y termina trastabillándole con la rodilla. El sevillista buscó el balón de manera limpia, pero el rival llegó antes y termina siendo derribado en ese cruce. Uno de esos penaltitos que se pitan en LALIGA día sí y día no, y que esta vez cayó en contra del Sevilla FC.

Monchi, comentarista hoy en DAZN, consideró que sí era digna de ser pitada. "Llega tarde Sow, hay un contacto, es verdad, y una vez lo pita el árbitro veo difícil que lo cambie. Llega tarde en la ayuda Sow", argumentaba el de San Fernando en plena retransmisión.

Más dudas dejó el penalti de José Ángel Carmona. Aunque la mano es clara, dejó dudas. El defensor cae con el brazo recogido, lo abre y lo estira hasta impactar el balón, aunque dejando dudas de si había voluntariedad o no. Cancelo, listísimo, la tocó lo justo para estamparla con la mano del defensa sevillista. El VAR llamó la atención a Martínez Munuera, quien tras verla revisada en la pantalla, señaló pena máxima. Aun así, esa decisión no tuvo unanimidad por parte de los comentaristas: "Creo que es involuntaria. Sé que eso no define si es penalti, pero es un gesto en la caída, donde la mano se le queda colgada y luego choca", argumentaba Monchi.

Conviene recordar que, según la norma, una mano dentro del área no se considerará infracción en los siguientes casos: "en posición natural, con las manos pegadas o próximas al cuerpo y apoyadas o hacia el apoyo". En definitiva, pese a estar apoyada, es una mano que realiza un movimiento adicional hacia el balón. Según la norma sí que era pena máxima.