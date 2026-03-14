Monchi, espectador de lujo en el Barcelona - Sevilla

Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 11:09h.

El de San Fernando ya comentó el Atlético 3-0 Sevilla de la primera vuelta

Monchi no oculta su deseo para el Betis como sevillista sin superar un límite: "Decir que no es absurdo"

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El que fuese director deportivo del Sevilla FC, ahora máximo responsable del CD San Fernando, seguirá el camino de otros excompañeros de profesión y este domingo vivirá su segunda aventura como comentarista futbolístico en el encuentro sevillista ante el FC Barcelona. Como ha confirmado la cadena DAZN, Monchi será uno de los comentaristas para el duelo del Camp Nou. Su estreno se produjo a principios de noviembre, frente al Atlético de Madrid, y ahora, más de cuatro meses después, hará lo propio en el campo del líder. ¿Tendrá mejor sabor de boca esta vez?

La tarea, aunque quede lejos de la responsabilidad de firmar jugadores para equipos como el Sevilla o el Aston Villa, no será sencilla. Cabe recordar que exjugadores o exdirectivos ya han pasado por el micrófono televisivo y aunque son muchos los que aún participan, otros tantos han decidido dar un paso al lado. Como ejemplo, el exbético Joaquín Sánchez, que arrancó su andadura como comentarista y apenas pudo participar en un par de encuentros, ya que el propio exjugador reconocía que no le era sencillo opinar desde el asiento sobre excompañeros de su profesión.

Monchi se estrenó como comentarista en el 3-0 del Atlético de Madrid al Sevilla FC de la primera vuelta. Por aquel entonces el conjunto sevillista coqueteaba con el descenso y el propio Monchi reconocía que empezaban "de nuevo las dudas". "Matías (Almeyda) tiene trabajo", espetaba el director deportivo al término de aquel encuentro. El tiempo le dio la razón y el argentino supo encauzar la situación del equipo, que hoy suma ya cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

A día de hoy, el director deportivo se encuentra centrado en su nueva etapa con el San Fernando, que recién ha logrado el ascenso. Justo esta semana reconoció que había recibido alguna oferta para volver al fútbol profesional. Un escenario que, al menos de momento, no está entre sus planes: "Sí, ha habido algún ruido, ha habido alguna llamada, pero todo era muy reciente. No he dejado la puerta ni abrirla cinco centímetros. Necesitaba un descanso, centrarme en el proyecto del San Fernando y no he dado vía a ello. Son 38 años seguidos sin parar y necesita esto: un descanso. Aquí estoy ocupado, pero necesitaba alejarme del foco profesional".