Javi Rayo 15 JUN 2026 - 07:42h.

Aleksandre Topuria pidió al médico parar el combate

El dolor de Ilia Topuria que puso en alerta a su hermano Aleksandre: "No veo casi nada"

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Ilia Topuria ha perdido su racha de imbatibilidad en la UFC y el cinturón de campeón tras caer ante un Justin Gaethje que hizo sufrir -y mucho- al peleador hispano-georgiano desde el segundo asalto. El estadounidense cortó la cara de Ilia desde los primeros minutos del combate y las lesiones en su rostro fueron a peor. Topuria, con los ojos muy hinchados, casi no podía ver y la sangre no paraba de brotar de su cara.

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Las lesiones en el rostro de Ilia Topuria eran tales que su propio hermano Aleksandre tuvo que poner cordura y salvarle de acabar noqueado. Tras el cuarto asalto, y con el quinto a punto de comenzar, el pequeño de los Topuria pidió al médico que parase la pelea. "Acabamos con la pelea", dijo en inglés al médico, que no dudó en acabar con la contienda. Sólo unos minutos antes el doctor ya le había preguntado al propio Ilia si quería continuar, porque las lesiones en su cara eran las suficientes como para parar el combate. "Quiero pelear", se le escuchó a Ilia y ante esas palabras, el médico dio luz verde, aunque luego acabó suspendiendo la pelea.

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Adiós a la racha de imbatibilidad

La derrota ante Gaethje supone el adiós a la racha de imbatibilidad. Ilia Topuria no pudo dejar la rosa en el octógono como en las 17 ocasiones anteriores. Y no sólo eso. La pérdida de la racha trae consigo también decir adiós al título de campeón de la UFC. Un duro momento para el peleador hispano-georgiano, que hace sólo unos días dijo que su carrera no durará muchos más años. Pero aún tiene un sueño por cumplir, llevar la UFC a España y poder pelear en el Santiago Bernabéu. Una meta que lleva años tratando de conseguir y que, esperemos, no quede dañada por esta derrota, la primera de toda su carrera deportiva.