Javi Rayo 15 JUN 2026 - 09:05h.

El norteamericano Justin Gaethje es el hombre del momento en la UFC

La petición del hermano de Ilia Topuria al médico al verle sufrir que evitó un mal mayor: "Acabamos con la pelea"

Compartir







Justin Gaethje ha conseguido lo que otros 17 peleadores no habían hecho hasta la fecha: salir victorioso de un combate ante Ilia Topuria. El luchador norteamericano le ha arrebatado la racha de imbatibilidad al hispano-georgiano y es el nuevo campeón de la UFC. Desconocido para el público no seguidor de la UFC, Gaethje es toda una institución dentro de la compañía. Aunque no tiene el cartel de otras estrellas como el propio Topuria, Conor McGregor o Khabib Nurmagomedov, ha ido labrando una exitosa carrera deportiva a base de buenos combates ante rivales de mucha talla.

Justin Gaethje da un paso de gigante en su carrera en la UFC

Nacido en Safford (Estados Unidos) en 1988, Justin Gaethje empezó a destacar desde bien joven en la lucha libre norteamericana. Ya en su etapa universitaria, previo a desembarcar en la UFC, Gaethje se labró un nombre en Arizona a base de victorias y un estilo propio de golpeo tremendamente agresivo. Gaethje inició su carrera profesional en MMA en 2011 y llegó a ser campeón de peso ligero en la WSOF antes de debutar en la UFC en 2017. Desde entonces se convirtió en uno de los peleadores más populares por su estilo de presión constante, su gran resistencia física, su capacidad para encajar los golpes rivales y por su elevada tasa de KO. Unas características que le valieron para recibir el apodo de "The Highlight", por la cantidad de momentos espectaculares que dejan todos sus combates, algo que ha sufrido Ilia Topuria en sus propias carnes.

Justin Gaethje se ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores de la historia de la UFC: Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Charles Oliveira, Max Holloway y el último, Ilia Topuria. Aunque ha tenido algunas polémicas a lo largo de su trayectoria -la mayoría deportivas- este peleador norteamericano está muy bien valorado dentro de la UFC por su honestidad en la lucha y por estar siempre a pelear, sea cual sea su rival.

Aunque acumula muchas victorias, Gaethje no ha tenido el cartel de superestrella de otras leyendas de la UFC. Aun así, su fortuna ronda los 6 millones de euros gracias a los premios por victorias, patrocinios y su bien ojo con las inversiones inmobiliarias. Un auténtico fenómeno que ha dado un paso de gigante en su carrera tras vencer a Ilia Topuria.