Las opciones de Atlético de Madrid, Barcelona e Inter por el fichaje del Cuti Romero

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 17:31h.

El Atlético aprieta para llevarse al Cuti para la defensa

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El Cuti Romero se ha convertido este verano en uno de los centrales más cotizados del mercado de fichajes después de que Roberto de Zerbi abriera su puerta de salida en el Tottenham y ya incluso le haya encontrado sustitutos. En la carrera por hacerse con el argentino, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Inter de Milán cuentan con distintos puntos a favor a la hora de convencer tanto al club inglés como al jugador.

Según ha informado Rubén Uría en ElDesmarque de Cuatro, el cuadro rojiblanco intentará firmar a un central en esta ventana veraniega y la prioridad es el zaguero de los Spurs. Diego Pablo Simeone está deseando firmar al campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 a pesar de los impedimentos que ofrece su contratación por su alto precio y de la necesidad de vender a José María Giménez.

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El fichaje del Cuti Romero estaría en torno a un traspaso de entre 40 y 50 millones de euros al Tottenham pero el alto sueldo del cordobés, de entre seis y siete millones de euros netos, también dificulta la operación. Un salario que, en el Atlético de Madrid y desde la salida de Antoine Griezmann, sólo alcanzan Koke y Jan Oblak, dos de los principales pesos pesados de la plantilla rojiblanca.

Estas pretensiones tanto del jugador como del club de origen también han dejado al Barcelona en una situación muy complicada por su incorporación. A pesar de sumarse un verano más al objetivo culé, el club azulgrana prefiere centrarse en la contratación de un delantero, donde aparece otro objeto de confrontación entre los catalanes y el Atleti como Julián Álvarez.

El Inter de Milán ha sido el club que más se ha acercado en los últimos días a las pretensiones económicas del Tottenham pero el jugador no estaría del todo convencido. A pesar de la presencia de un compañero de selección en la parte nerazurra de San Siro como Lautaro Martínez, muchos más argentinos hay en el Atlético de Madrid, arrancando por Simeone y su capacidad de convicción en el mercado con sus compatriotas.

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El Cuti Romero saldrá seguro del Tottenham

En cualquier caso, el Tottenham se ha hecho a la idea ya de la salida del Cuti Romero y, por ello, ha firmado ya a Marcos Senesi y a Jean Paul van Hecke pera el eje de la defensa. Roberto de Zerbi también ha hablado sobre ello poniendo fin a la polémica vivida en el final de la temporada pasada cuando el jugador se marchó a la concentración de Argentina mientras los londinenses, con los que no podía jugar por lesión, se jugaban la salvación en la Premier.

"Romero conmigo estuvo increíble, fue top en su comportamiento y en su respeto. Sufrió cuando no jugó el último partido. No es verdad que quería viajar a Argentina para prepararse para la Copa del Mundo, esto es falso. Después de la semifinal contra Inglaterra intercambiamos algunos mensajes, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho". declaró el técnico italiano.