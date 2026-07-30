Rubén Uría y el precedente que podría dejar la denuncia por Julián Álvarez "en una multa irrisoria de 300 euros"
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El futuro de Julián Álvarez sigue dando que hablar. En las últimas horas la actualidad sobre el argentino gira alrededor del acoso que está sufriendo por parte del Barcelona en cuanto a su fichaje se refiere y la denuncia recibida al respecto. Unos hechos que han llevado a la FIFA y a la RFEF a abrirle expediente al club. Algo similar sucedió, tal y como ha recordado Rubén Uría en ElDesmarque, con Griezmann en su momento.
Uría se encargó de recordar este precedente y de comparar en qué cantidad de dinero se podría quedar dicha denuncia. En el vídeo superior lo puedes ver.