Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 16:32h.

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El futuro de Julián Álvarez sigue dando que hablar. En las últimas horas la actualidad sobre el argentino gira alrededor del acoso que está sufriendo por parte del Barcelona en cuanto a su fichaje se refiere y la denuncia recibida al respecto. Unos hechos que han llevado a la FIFA y a la RFEF a abrirle expediente al club. Algo similar sucedió, tal y como ha recordado Rubén Uría en ElDesmarque, con Griezmann en su momento.