Juan Pérez 29 JUL 2026 - 11:49h.

Y confía en retener a Ferrán Torres

El Atlético de Madrid sólo venderá a Julián Álvarez a un equipo extranjero: "Las opciones son un 1%"

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Joan García entra de lleno en los dos culebrones del verano para el FC Barcelona desde su campus mientras disfruta de sus vacaciones tras triunfar con España en el Mundial 2026, y lo hace para colocar a Deco en un altar. El guardameta blaugrana habla no solo de los movimientos por Julián Álvarez, sino también de la situación de Ferrán Torres con los rumores constantes sobre su posible salida al PSG de Luis Enrique.

El portero titular del Barça vuelve el 10 de agosto para arrancar la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick, y mientras tanto deja algunos destellos de actualidad después de pasear la medalla de campeón del mundo. El caso de Julián Álvarez es el más sonado en el entorno culé, y él tiene claro su postura: "Son cosas que no dependen de nosotros, personalmente confío mucho en el trabajo de Deco, tenemos una plantilla súper competitiva", aclara.

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También acoge en su regazo a Ferrán Torres mientras medio mundo espera que tome una decisión tras convertirse en el héroe de España ante Argentina: "Yo encantado de que se quede, es un gran jugador que nos aporta muchísimo tanto fuera como dentro del campo. Si puedo escoger yo, claro que se quedaría", afirma, y lo hace con una sonrisa gigantesca que refleja su amistad y el convencimiento de tenerlo cerca una temporada más.

El tercer detalle significativo pasa por las nuevas caras en la plantilla a las que todavía no conoce, pero ya valora sobre todo por tener el aval de Hansi Flick. Las llegadas de Adeyemi y Anthony Gordon son del gusto de Joan García, porque "creo que son jugadores de un perfil que al míster le gusta mucho, para formar una plantilla es lo más importante. No he podido coincidir mucho todavía con ellos, pero creo que son piezas que nos vienen bien".

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Mientras tanto el Barça sigue su puesta a punto en Inglaterra donde juega el primer amistoso de la pretemporada este viernes 31 de julio contra el Birmingham City con muchos canteranos a la espera de los internacionales españoles.