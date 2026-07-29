Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 11:57h.

Una figura con pasado madridista le habría trasladado un mensaje de prudencia al centrocampista del Manchester City sobre su posible fichaje por el conjunto blanco

Los seis futbolistas señalados por el Real Madrid y las fórmulas elegidas en el mercado

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Rodrigo Hernández es uno de los nombres propios de este mercado de fichajes y parece que lo seguirá siendo durante varias semanas más. Mientras el centrocampista del Manchester City sigue sin definir su próximo destino, el Real Madrid permanece atento a una operación que lleva tiempo siguiendo. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido una información que añade un nuevo elemento a la decisión del internacional español y que podría influir en su futuro inmediato.

Una advertencia de un exmadridista podría cambiar el futuro de Rodrigo Hernández

Según ha desvelado el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes, varias personas con un importante pasado en el vestuario del Real Madrid habrían trasladado a Rodri un mensaje de prudencia antes de dar el paso de vestir de blanco. La información apunta a que, en estos momentos, algunos exintegrantes del club consideran que no es el mejor escenario para incorporarse al conjunto madridista.

“A Rodri, en estos últimos días, gente muy importante que ha estado en el vestuario del Real Madrid le ha recomendado que no vaya a ese vestuario, en este momento”, explicó Gerard Romero. El periodista ha matizado que ese consejo no significa que el fichaje esté descartado. “Esto no quiere decir que Rodri no acabe firmando por el Real Madrid”, aclaró.

Romero ha añadido que esa circunstancia incluso habría permitido al FC Barcelona ganar algo de terreno en la carrera por el centrocampista, aunque también ha dejado claro que eso tampoco implica un acuerdo con el conjunto azulgrana. “No quiere decir que venga al Barça, pero esa persona, bastante importante en ese club, le ha trasladado ese mensaje y le ha hecho decir: ‘Cuidado’”, señaló.

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Tras rechazar al PSG, Rodri continúa valorando todas las opciones para decidir su futuro. El Real Madrid sigue siendo uno de los clubes mejor posicionados para intentar su incorporación, pero la operación todavía está lejos de resolverse y la renovación con el Manchester City también es una posibilidad. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si esas advertencias influyen realmente en la decisión del internacional español o si, finalmente, termina aceptando el reto de vestir la camiseta blanca.