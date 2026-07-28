Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 14:33h.

Coincide con un verano en el que se cocinan grandes operaciones deportivas

El Barcelona llama a Rodri y da un vuelco inesperado al fichaje del Real Madrid

Compartir







El Real Madrid se dispara económicamente. En el verano donde vuelve a apostar por un amplio número de fichajes en el mercado, el conjunto blanco presume de músculo. En mitad de los rumores por Rodri Hernández y el bombazo que se espera por Yan Diomande, la entidad merengue emite una nota oficial en la que confirma un ingreso récord en el mundo del fútbol.

Además, el Real Madrid que preside Florentino Pérez va más allá en su comunicación oficial y lanza un aviso a navegantes. Un amplio porcentaje de esa increíble cifra económica se destinará a reforzar lo deportivo, es decir, en fichajes.

PUEDE INTERESARTE Simeone perfila un cambio importante para Ademola Lookman en el Atlético de Madrid

El Real Madrid y una cifra jamás vista en el mundo del fútbol

A través de un comunicado oficial, el club blanco desglosó con todo lujo de detalles los increíbles beneficios en el pasado curso: "Los ingresos de explotación, sin contar traspasos de jugadores, han alcanzado los 1.221 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio anterior. El Real Madrid supera así por primera vez la barrera de los 1.200 millones de euros, una cifra que ninguna otra entidad deportiva del mundo ha logrado hasta la fecha y que consolida al club como líder de ingresos de la industria del deporte".

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic echa el cierre a la medular y el mercado del Athletic cambia de posición

E incluso el Real Madrid decidió contestar a la pregunta que se hacen todos sus socios... ¿A dónde irá ese dinero? La respuesta, bien clara en el escrito oficial: "El Real Madrid es un club propiedad de sus socios. No distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital: la totalidad de los beneficios se reinvierte en el propio club, en sus infraestructuras y en sus plantillas deportivas. La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, prácticamente finalizada, acumula una inversión de 1.407,7 millones de euros".

Por último, la entidad merengue también informó públicamente sobre su patrimonio total: "El club mantiene una posición patrimonial muy sólida: patrimonio neto de 624 millones de euros, tesorería de 83 millones y una deuda neta de 9 millones, excluido el proyecto del estadio, con una ratio deuda/EBITDA de 0,0 veces. Adicionalmente, el club dispone de pólizas de crédito sin utilizar por importe de 475 millones de euros".