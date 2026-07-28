Roberto Gómez, indignado con el fichaje de Diomande por el Real Madrid

Javi Rayo 28 JUL 2026 - 08:54h.

El periodista extremeño no tiene el sobrecoste del fichaje de Yan Diomande

El Barcelona llama a Rodri y da un vuelco inesperado al fichaje del Real Madrid

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Yan Diomande está a unas horas de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Los más de 120 millones de euros que el conjunto blanco pagará al Leipzig han causado mucho revuelo a todos los niveles. Roberto Gómez tiene claro que es mucho dinero a pagar por un futbolista todavía por descubrir. "Al que hay que fichar es a su agente", bromea el periodista extremeño. Roberto Gómez afirma que el futbolista africano ni si quiera es una petición expresa de José Mourinho, como sí lo es Rodri Hernández.

Puedes ver la intervención completa de Roberto Gómez reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.