Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 16:33h.

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El nombre de Rodri Hernández sigue rondando el horizonte del Real Madrid. El mediocentro, reciente campéon del mundo con España, es una prioridad para José Mourinho. El portugués desea su llegada pero prioriza una necesidad antes de lanzarse a por su fichaje. Según informa ElDesmarque, el técnico desea su llegada pero pide una prueba previa para conocer el estado de su rodilla.