José Mourinho se obsesiona con Rodri pero quiere antes una prueba de rodilla: "Prioridad"
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El nombre de Rodri Hernández sigue rondando el horizonte del Real Madrid. El mediocentro, reciente campéon del mundo con España, es una prioridad para José Mourinho. El portugués desea su llegada pero prioriza una necesidad antes de lanzarse a por su fichaje. Según informa ElDesmarque, el técnico desea su llegada pero pide una prueba previa para conocer el estado de su rodilla.
En el vídeo superior puedes conocer los detalles sobre el futuro de Rodri Hernández.