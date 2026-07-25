Rodri le da el sí al Real Madrid y ahora solo falta 'convencer' al Manchester City

Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 12:15h.

Tras varios días cocinándose, el fichaje de Rodri por el Real Madrid parece llegar al tramo final

Las dos claves que siguen separando a Rodri del Real Madrid y que generan debate interno en la directiva

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El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid cada vez está más cerca de realizarse. Cuando alguien dice que todos los caminos llevan a Roma, en este caso, todos los caminos de Rodri terminan en el Santiago Bernabéu. Y es que a medida que van pasando los días, las negociaciones y los rumores que surgen de todo este tema dejan muy claro cuál va a ser el final de la historia: ver al centrocampista español con la camiseta blanca. Eso sí, tal y como asegura el periodista Matteo Moretto, falta una de las condiciones más importantes de cualquier negociación; la de convencer al Manchester City. Aparentemente, está todo apalabrado y acordado entre Rodri y el Madrid, y ahora el jugador espera que haya entendimiento entre ambos clubes para cerrar la operación cuanto antes.

Las últimas informaciones apuntan a que la operación ya ha superado uno de los pasos más importantes. Según ha desvelado Matteo Moretto, Rodri está a la espera de que el Real Madrid y el Manchester City lleguen a un acuerdo sobre el coste del traspaso, después de que el internacional español haya alcanzado un entendimiento con la entidad madridista sobre las condiciones de su futuro contrato.

El gran escollo pasa ahora por la negociación entre clubes, ya que el City sigue defendiendo la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes, aunque el hecho de que su contrato expire en 2027 y las conversaciones para renovarlo permanezcan estancadas alimentan el optimismo en el Santiago Bernabéu. En las últimas horas, además, diferentes informaciones en Inglaterra aseguran que el conjunto blanco prepara el terreno para presentar una oferta formal y que ambas partes confían en que las conversaciones puedan acelerarse durante las próximas semanas.

Un mercado único en el Real Madrid

Paralelamente, el Real Madrid continúa dando forma al ambicioso proyecto de José Mourinho. El conjunto blanco ya ha reforzado la plantilla con las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, cuatro fichajes con los que pretende recuperar la solidez defensiva, aumentar la experiencia en el centro del campo y elevar el nivel competitivo del equipo.

Sin embargo, en Valdebebas consideran que el mercado todavía no está cerrado y que la llegada de Rodri supondría el broche de oro a la planificación deportiva. El internacional español es la gran prioridad para reforzar la medular y Mourinho ha dado el visto bueno a una operación que ahora depende exclusivamente de que el Real Madrid y el Manchester City encuentren un punto de acuerdo en el precio del traspaso, después de que el futbolista ya haya aceptado las condiciones de su futuro contrato.