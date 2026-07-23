Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 11:24h.

Las redes del club blanco se han llenado de comentarios para que fichen a Rodri Hernández

La urgencia del Real Madrid por cumplir las reglas de la Champions que frena la salida de Gonzalo García

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El Real Madrid ha presentado su equipación visitante de cara a la temporada 2026/27. Una indumentaria que regresa al verde oscuro, como ya lo hiciera en la temporada 2012/13, también con José Mourinho a los mandos. Esta camiseta evoca a partidos míticos del conjunto blanco, como aquel en Old Trafford en la UEFA Champions League en el que un recién fichado Luka Modric se sacaría un misil desde la frontal del área, directo a la escuadra de la portería defendida por David De Gea. Sin embargo, incluso por encima de aquel encuentro, e incluso por encima de Cristiano Ronaldo, las redes sociales del conjunto madridista se han llenado de una petición en concreto: el fichaje de Rodri Hernández.

La camiseta del Real Madrid pasa a un segundo plano por Rodri

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Y es que multitud de aficionados han copado las respuestas del conjunto blanco con imágenes del '16' de la Selección Española, recientemente proclamado campeón del mundo y Balón de Oro de la competición. En este sentido, la ilusión se ha disparado en torno a la figura del pivote del Manchester City, mientras que el club blanco estudia la operación. Como curiosidad, la gran mayoría de comentarios han ido en la misma línea: "¿Sabéis a quién le quedaría bien?", "Qué rico se ve, ¿no?", y otros que, sin medias tintas, dicen "Me da igual, fichad a Rodri".

Del mismo modo, los tuits del Real Madrid también se han llenado de otras imágenes, estas generadas por inteligencia artificial en las que aparece Rodri ya directamente con la nueva camiseta del Real Madrid. Alguno incluso pide que le adjudiquen el dorsal '6' (que en este momento lleva Eduardo Camavinga) si quieren batir récords de ventas. Lo cierto es que, más allá de la broma, queda claro que el fichaje de Rodrigo Hernández está generando cierto consenso entre la afición del conjunto blanco, la cual, sin ir más lejos, ya se ha enamorado de Marc Cucurella por su actuación en el Mundial y su simpatía, sin que todavía se haya enfundado la camiseta blanca.

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