Puro fútbol: Cristiano Ronaldo se fue a consolar a Luka Modric antes de celebrar con Portugal

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 03:39h.

Las dos leyendas del Real Madrid protagonizaron un emotivo momento

Cristiano Ronaldo cumple y Gonçalo Ramos se viste de héroe: las notas del Portugal - Croacia

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Croacia ha dicho adiós al Mundial 2026 tras caer en los últimos minutos ante una Portugal que se enfrentará a la Selección Española en octavos. Luka Modric se ha despedido de los Mundiales y, probablemente, también de la Selección de Croacia. Una eliminación dura para el combinado balcánico que pudo incluso forzar la prórroga pero el VAR anuló el tanto que les hubiera dado 30 minutos más. Tras el pitido final, Cristiano Ronaldo no dudó en irse corriendo a buscar a su excompañero en el Real Madrid para tratar de consolarle.

Cristiano Ronaldo consuela a Luka Modric tras la eliminación

Cristiano Ronaldo y Luka Modric han sido protagonistas de una de las épocas más doradas del Real Madrid. Ambos se respetan, se tienen cariño y así lo demostraron tras el final del Portugal-Croacia. El astro portugués, que había sido sustituido en el minuto 80 del encuentro, celebró brevemente el pase a octavos en el banquillo y se fue directo a buscar a su excompañero.

CR7 le dio un abrazo, unas palmaditas, intercambiaron unas palabras y volvieron a fundirse en un abrazo que hizo brotar las lágrimas de muchos aficionados al fútbol, y como no, a muchos madridistas. Luka Modric baja el telón a la mejor generación de futbolistas croatas de la historia. Aunque no ganaron títulos, fueron subcampeones del mundo y colocaron a su país entre los combinados nacionales más importantes del planeta fútbol.

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¿Y ahora qué? Con la seguridad casi total de su adiós a la Selección de Croacia, queda saber cuál será el siguiente paso de Luka Modric a nivel de clubes. Tras un breve paso por el AC Milán -donde todo hace indicar que no continuará- los últimos rumores sitúan a la leyenda del Real Madrid en algún equipo de la MLS, siguiendo los pasos de futbolistas de una edad parecida como Antoine Griezmann o Robert Lewandowski. El broche de oro a una carrera en el fútbol de élite plagada de éxitos.