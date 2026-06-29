Jugará en la MLS tras su salida del Barça

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Ya es oficial: Robert Lewandowski jugará en la MLS. El Chigaco Fire ha anunciado este lunes por la noche la incorporación el delantero, que anunció su adiós al FC Barcelona antes del último partido en el Camp Nou tras cuatro años vistiendo la elástica blaugrana.

"Robert Lewandowski llega a Chicago. Hemos firmado a un icono global del fútbol y máximo goleador histórico de Polonia como 'jugador franquicia'", ha anunciado el club estadounidense, confirmando que será la gran referencia salarial dentro del equipo.

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Según han publicado desde Polonia, el club de la MLS ofreció al delantero un contrato muy jugoso de dos o tres años, a razón de 15 millones de euros por temporada de salario que ascendería hasta los 20 millones si se añaden la prima de fichaje y los bonus por objetivos.

El paso de Lewandowski por el Barcelona

Así pues, el polaco emprende una nueva aventura profesional, quién sabe si la última de su carrera, tras cuatro años defendiendo la elástica del Barça. Llegó al Camp Nou en verano de 2022 procedente del Bayern a cambio de 45 millones de euros y durante este tiempo ha disputado 193 partidos con unas cifras sobresalientes: 120 goles y 24 asistencias.

Su rendimiento, eso sí, había decaído en los últimos años e incluso perdió la titularidad este último curso en favor de Ferran Torres, que se afianzó como 9 durante el tramo determinante de la temporada.