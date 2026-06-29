Juan Pérez 29 JUN 2026 - 13:33h.

El espigado punta del Hoffenheim parece llamar la atención de Deco desde Instagram

Las claves del lío con Julián Álvarez: su conversación con el Atlético, su destino y su impacto en Argentina

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El delantero Fisnik Asllani está marcando su rumbo en el mercado de fichajes para acercarse al FC Barcelona mientras todos los rumores apuntan a su salida al Borussia Dortmund. El pasado lunes subió una foto suya con la camiseta del Barça a redes sociales de cuando era pequeño, y después de varios días hoy la ha vuelto a repostear mientras múltiples informaciones apuntan a un fichaje inminente por el Borussia Dortmund.

Mientras el Barça tantea a Harry Kane por si se cae la operación Julián, las activaciones de los propios jugadores desde casa con el móvil son parte activa no sólo de la conversación por un futuro fichaje, sino de las intenciones para aclarar su futuro. Ese parece el caso del punta del Hoffenheim después de una temporada con 10 goles donde ha llamado la atención de varios grandes del fútbol europeo, sobre todo porque su cláusula de rescisión de tan sólo 30 millones de euros parece una oportunidad.

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Aunque todo apunta a su continuidad en la Bundesliga con un salto considerable para jugar en el Dortmund, la insistencia de Asllani de volver a incidir en sus fotos de joven generan una incógnita. Si todas las direcciones apuntan al Signal Iduna Park y el propio jugador insisten en enseñarle al mundo su pasado como aficionado del Barça, hay algo dentro de esa negociación que no termina de funcionar.

Sobre todo porque no parece el momento adecuado no sólo para subir las fotos, sino para darles continuidad con un 'RT' poco habitual en jugadores profesionales. Más aún si su nombre está encima de la mesa para cambiar de aires. Desde el punto de vista del Barcelona esto se puede entender como una llamada de atención para hacerle ver a Deco que, si está interesado, este es el momento de activar la opción del delantero.

Indiscutiblemente es una operación compleja para la dirección deportiva del Barcelona, porque a pesar del interés filtrado hace semanas del club catalán, ahora todos los ojos están puestos en Julián Álvarez. El que parece el culebrón del mercado en LaLiga tiene muchas repercusiones, pero si de verdad ambas partes van a aguantar al Atlético de Madrid para estirar el chicle y abaratar la operación, hay muchos terceros que se van a ver afectados.

Fisnik Asllani, que puede costar sólo 30 millones, no llegaría para ser titular si finalmente llegan Julián Álvarez o el también rumoreado Harry Kane, pero puede ser una oportunidad. Con sólo 23 años, el jugador de 1,91 puede jugar tanto de '9' como de mediapunta, y de hecho esa es una de sus condiciones más conocidas, porque está lejos de ser el típico tanque encerrado en el área en busca del remate. Una opción alternativa para pensar en el futuro del FC Barcelona si el plan con el argentino se tuerce en los próximos días.