Marcus Rashford le manda un mensaje a Joan Laporta y Deco por elegir a Anthony Gordon para el Barça

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 20:52h.

Marcus Rashford, favorito para ocupar el puesto de titular de Gordon en 1/16

El Barça no pagará la cláusula de Rashford: o el Manchester United lo cede, o se quedará en Inglaterra

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El Mundial 2026 ha vivido una curiosa circunstancia con el FC Barcelona y la selección de Inglaterra con Marcus Rahsford y Anthony Gordon de por medio. Los dos internacionales con los Three Lions cruzarán sus caminos este verano entre la ciudad condal y la Premier League mientras pelean por una plaza en el once titular de Thomas Tuchel que, de momento, cae para el lado del futbolista descartado por Joan Laporta y Deco.

El seleccionador inglés, con varias bajas en ataque de jugadores como Phil Foden o Cole Palmer a los que dejó fuera de la convocatoria, tiene a los dos atacantes peleando por el puesto de titular en el extremo zurdo de los británicos. El choque ante Panamá de este sábado en el que consiguieron finiquitar el liderato del Grupo L ha podido servir para cambiar la situación.

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Thomas Tuchel apostó por Anthony Gordon como el titular en la delantera acompañando a Harry Kane y Noni Madueke en los dos primeros partidos, ante Croacia y Ghana. El jugador fichado por el Barcelona desde el Newcastle este verano a cambio de 80 millones de euros no estuvo fino y, para colmo, su rival sí que ha podido lucirse.

Marcus Rashford aprovecha los minutos de Tuchel en Inglaterra

Marcus Rashford entró por Gordon ya en la primera jornada y selló el 4-2 de Inglaterra ante Croacia anotando el último tanto, su cuarto en los Mundiales tras los tres anotados en 2022. Esto no le sirvió para ser titular ante Ghana y, de hecho, tuvo menos minutos en el 0-0 contra las estrellas negras pero sí partió de inicio en el último choque de la fase de grupos.

Ante Panamá, Tuchel introdujo varias novedades en su once incluyendo la presencia de Rashford y Bukayo Saka en las bandas del ataque flanqueando a Harry Kane. A pesar de que esta vez no marcó, el jugador que regresa al Manchester United tras su cesión al Barça sí sacó a relucir su calidad buscando la portería de Orlando Mosquera en todo momento.

Esto le hace ser favorito de cara al choque de dieciseisavos de final en el que Inglaterra se medirá a la República Democrática del Congo, con Anthony Gordon como damnificado. Marcus quiere reivindicarse después de que Joan Laporta y Deco no quisiesen afrontar los 30 millones de su compra definitiva por el Barcelona debido, sobre todo, a su alto sueldo y sí pagasen el alto precio del nuevo futbolista azulgrana al Newcastle.