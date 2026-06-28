Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 00:55h.

Así jugaron los hombres de Thomas Christiansen y Thomas Tuchel

Jude Bellingham se salta la 'Ley Vinicius' frente a Ghana y la imagen está dando la vuelta al mundo

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El liderato del Grupo L del Mundial 2026 quedó finiquitado este sábado después de la victoria de Inglaterra por 0-2 ante Panamá con los goles de Jude Bellingham y de Harry Kane, también a pase del jugador madridista. Un triunfo con poco brillo de los británicos que evita un enfrentamiento con Colombia o Portugal en dieciseisavos con Croacia finalmente como segunda de grupo.

Duro castigo para una Panamá que se convierte en la única selección que se marcha de esta edición mundialista sin conseguir anotar un gol y sin sumar su primer punto en la historia del torneo. Cuando los centroamericanos comenzaron a buscar a Pickford ya en la segunda mitad, Bellingham decidió con un gol y una asistencia a Harry Kane reivindicándose como Rashford, titular con buenas sensaciones por delante de Anthony Gordon.

El uno por uno de Panamá

Orlando Mosquera [7]: El meta panameño sostuvo a su selección en el partido hasta quedar vendido en los dos tantos rivales, de Bellingham y Kane.

Amir Murillo [6]: Fue el más profundo de los dos carrileros y aportó ayudas desde la banda derecha aunque eso permitiera descuidar su costado con Rashford.

Fidel Escobar [7]: Tuvo mucho trabajo con Rashford ante las subidas de Murillo y supo frenar al jugador que se marcha este verano del Barça.

José Mosquera [8]: Partidazo del zaguero como central por el medio de la línea de tres poniendo a Inglaterra en apuros durante una gran parte del encuentro.

Andrés Andrade [7]: Sus contribuciones defensivas fueron claves para impedir que Bukayo Saka creara peligro por su costado.

Jorge Gutiérrez [6]: Buena disposición defensiva del carrilero zurdo, evitando que Inglaterra creara más peligro por su lado.

Cristian Martínez [7]: Despliegue descomunal del ex del Cádiz y el Recreativo corriendo por la banda derecha tanto para atacar como para ayudar en defensa.

Yoel Bárcenas [5]: El ex de Real Oviedo, Girona y Leganés tiró de veteranía en el centro del campo para ayudar en la maraña defensiva panameña.

Carlos Harvey [6]: El jugador del Minnesota United fue uno de los mejores del conjunto canalero con la pelota en los pies y además estuvo muy activo robando balones.

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Puma Rodríguez [6]: El atacante perdonó una llegada en un mal control y después tuvo dos ocasiones, una salvada por Pickford y otra rozando la escuadra.

Tomás Rodríguez [4]: Esta vez le tocó jugar al ariete del Deportivo Saprissa ante los problemas goleadores de una selección que no los solucionó con la tercera prueba de Christiansen.

Sustituciones

José Fajardo [5]: Le tocó pelear sin tener oportunidades para poder inquietar la meta defendida por Pickford.

Azarías Londoño [5]: Buscó sorprender con su agilidad por la banda derecha pero no encontró a sus compañeros en el área.

Ismael Díaz [5]: Buscó la portería de Pickford con disparos potentes con los que no supo encontrar los tres palos.

Anibal Godoy [-]: Tuvo minutos en el tramo final.

Erick Davis [-]: Entró en los últimos minutos al campo.

El uno por uno de Inglaterra

Jordan Pickford [6]: Actuó con seguridad cuando Panamá buscó el gol y dejó de nuevo la portería a cero tras el tanto anulado a Fajardo.

Jarell Quansah [6]: Ante la lesión de Reece James y la falta de laterales derechos, el central del Bayer Leverkusen tuvo que pasar al costado diestro... y también se marchó lesionado.

Ezri Konsa [7]: En un tipo de partido en el que los defensas podrían estar más relajados, el defensa villano demostró que es un seguro de vida a la hora de estar concentrado y sólido.

Marc Guéhi [7]: Formó una gran línea con Konsa una vez más demostrando que son una de las parejas más sólidas del campeonato.

Nico O'Reilly [6]: No se incorporó al ataque tanto como suele habituar pendiente de no tener problemas con Cristian Martínez. Cumplió.

Elliot Anderson [6]: Sin Declan Rice al lado, el protagonista del gran traspaso millonario de este mercado de fichajes tuvo más responsabilidad para ejercer como ancla aunque no siempre estuvo acertado.

Jude Bellingham [9]: Con mucha libertad para soltarse y conducir en el centro del campo, fue uno de los mejores de la primera mitad y, cuando parecía salirse del partido, abrió la lata a balón parado y asistió a Kane con un gran envío.

Morgan Rogers [6]: Mucha movilidad del futbolista del Aston Villa por el frente de ataque para combinar aunque esto restó su siempre peligrosa presencia en área rival.

Bukayo Saka [5]: Buscó portería rival nada más salir al campo como una de las novedades del once pero apenas inquietó a la defensa y sólo le salvó la asistencia en el 0-1.

Marcus Rashford [7]: El que ha sido esta campaña jugador del Barça sigue inmerso en su batalla con el nuevo culé, Anthony Gordon, gozando de varias ocasiones sin poder marcar.

Harry Kane [8]: Sorprendió bajando menos a recibir que en partidos anteriores y con poca presencia para pasar a tener más protagonismo precisamente cuando sus compañeros se caían. El 0-2 fue el premio a su trabajo.

Sustituciones

Djed Spence [6]: La falta de laterales derechos llevó al zurdo a tener que saltar al campo por el costado diestro y no desentonó.

Noni Madueke [5]: No logró romper a la defensa de Panamá después de haber perdido una titularidad que está por ver si recupera. Perdonó en el descuento

Eberechi Eze [6]: El jugador del Arsenal fue de los pocos que lo intentó en los últimos minutos cuando el partido se dormía.

Jordan Henderson [-]: Salió para cerrar el centro del campo en el tramo final.

Ollie Watkins [-]: No logró encontrar la portería rival tras entrar por Kane.