Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 13:36h.

El jugador inglés no fue expulsado por taparse la boca al dirigirse a un rival

La viral celebración al 'estilo vikingo' de los jugadores de Noruega en el Mundial 2026

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La victoria de Inglaterra ante Ghana en el Mundial 2026 ha quedado marcada por dos acciones que se han hecho virales en las últimas horas: el 'no saludo' de Djed Spence a Thomas Partey y el incumplimiento de la 'Ley Vinicius' por parte de Jude Bellingham. El centrocampista inglés fue captado por las cámaras tapándose la boca mientras se dirigía a un rival durante una discusión sobre el terreno de juego, un gesto que en esta Copa del Mundo se considera ilegal y que ya se ha cobrado una víctima.

La normativa, impulsada por la FIFA para reforzar la lucha contra los insultos y las conductas antideportivas, contempla sanciones para aquellos futbolistas que oculten sus palabras cubriéndose la boca durante intercambios con árbitros, compañeros o rivales. Las imágenes de Bellingham haciendo ese gesto ya están dando la vuelta al mundo y se han hecho virales en redes sociales.

Jude Bellingham se tapó la boca para dirigirse a un rival y no fue expulsado

La acción ocurrió durante un momento de tensión del encuentro entre Inglaterra y Ghana. Las cámaras de televisión y los fotógrafos en el Boston Stadium captaron a Bellingham cubriéndose la boca mientras intercambiaba palabras con un futbolista rival, una conducta que no fue sancionada por el colegiado ni revisada posteriormente durante el partido. La polémica surge porque hace pocos días, Miguel Almirón, jugador paraguayo del Atlanta United, se convirtió en el primer futbolista en un Mundial expulsado por una infracción relacionada con esta norma.

La diferencia de criterio ha provocado malestar en Paraguay, donde distintos medios aseguran que la Federación Paraguaya de Fútbol estudia presentar una queja formal ante la FIFA. El organismo deberá ahora analizar ambos casos para determinar si existió una aplicación desigual de la regla y aclarar los criterios arbitrales que se están siguiendo durante el Mundial 2026.