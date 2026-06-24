Djed Spence le quitó la mano a Thomas Partey en el saludo inicial del Inglaterra - Ghana

Fran Fuentes 24 JUN 2026 - 00:49h.

La prensa británica apuntaba a esta posibilidad por los casos de violación y agresión sexual que el ghanés tiene pendientes de juicio

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El partido entre Inglaterra y Ghana fue, a todas luces, decepcionante. El espectáculo vivido sobre el césped fue bastante pobre, desprovisto de ocasiones y, por qué no decirlo, también de espectáculo. Sin embargo, tuvo su punto de polémica, casi imperceptible, durante el saludo previo al inicio del partido. Y es que Djed Spece, le retiró la mano negándole el saludo a Thomas Partey. De este modo, el lateral zurdo del Tottenham le hizo un desplante y se negó a presentarle sus respetos cuando, al pasar el jugador del Villarreal CF por delante de él, se metió la mano en el bolsillo, evitando estrecharla con el centrocampista ghanés.

En este sentido, gran parte de la prensa británica apuntaba a esta posibilidad entre la plantilla de la selección inglesa durante la previa del encuentro. Esta forma de protestar solamente fue secundada por Djed Spence, dejando unos instantes de tensión. Y es que Thomas Partey le tendió la mano, ofreciéndosela de manera aún más visible cuando vio que el jugador del Tottenham apartó la mano. Tras lo sucedido, continuó su marcha para proseguir con el saludo al resto de los jugadores de Inglaterra, pero volvió a mirar atrás al jugador de los Spurs, perplejo por lo que acababa de suceder.

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¿Por qué Djed Spence retiró el saludo a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana?

Sobre el gesto de negar el saludo al jugador de Ghana, que lanzaron los tabloides británicos, todos apuntan a que Thomas Partey tiene abierto un proceso judicial en el que se enfrenta a siete cargos de violación y uno de agresión sexual por varias mujeres distintas. El juicio del futbolista, que en principio debía celebrarse el próximo mes de noviembre, ha sido aplazado hasta el 2027. En la vista previa, el jugador se declaró no culpable de todos y cada uno de los cargos, defendiendo su inocencia.

Cabe recordar que Thomas Partey ya se quedó sin jugar el debut de Ghana, debido a que Canadá le negó el visado para entrar al país, debido, posiblemente, a estos cargos judiciales aún sin resolver.