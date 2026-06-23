Pablo Sánchez 23 JUN 2026 - 23:16h.

La sorprendente decisión de Cristiano Ronaldo que acabó en gol de Portugal: paso a un lado y gesto de madurez

Acapara elogios por su partidazo

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Cristiano Ronaldo se convirtió en el gran protagonista de la goleada de Portugal frente a Uzbekistán en su segundo partido de la fase de grupos. La leyenda portuguesa, además de anotar un doblete, se convirtió en el primer jugador de la historia que ve portería en seis mundiales, una hazaña de dimensiones incalculables. Sin duda está siendo el torneo de las estrellas, tal y como están demostrando otros futbolistas como Messi, que rompió el récord de máximo anotador de las citas mundialistas. El argentino también fue protagonista en la rueda de prensa post partido del atacante luso.

Ante los micrófonos, a Cristian Ronaldo le preguntaron por el astro argentino y el jugador portugués prefirió no responder. Dio paso a la pregunta de otro medio de comunicación evitando hablar de otra de las grandes estrellas del torneo. Merece la pena ver su reacción, unas imágenes que están dando la vuelta al mundo en las redes sociales.

Cannavaro, sobre Cristiano

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, afirmó este martes que, tras el partido perdido 0-5 contra Portugal en el Mundial de fútbol, le dijo a Cristiano Ronaldo "que no se retire", por el nivel que sigue luciendo a sus 41 años. "Yo me retiré hace muchos años, él sigue jugando. Le dije: quizás puedes jugar más años, no te retires; si estás así, ¿por qué no seguir?", dijo Cannavaro en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

Cristiano, de 41 años, anotó dos goles este martes y se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en marcar en seis Mundiales distintos. "Hay mucha gente que piensa que jugar en Asia, como hace Cristiano, es perder el tiempo; en cambio, con 41 años tiene hambre. Messi juega en la MLS y sigue en la historia de los Mundiales, el fútbol ya no es sólo Europa, el fútbol abrió las fronteras, el nivel está aumentando, Cristiano sigue siendo de los mejores de la historia del fútbol", destacó Cannavaro. "Tiene un imán para marcar goles", bromeó.