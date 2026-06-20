Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 15:17h.

Mati Prats, en ElDesmarque Mediodía, no duda ni un instante en sacar pecho por la figura de Cristiano Ronaldo

La hermana de Cristiano Ronaldo estalla tras el lío que hay en Portugal: "Se les ha olvidado cómo se pasa el balón"

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El debut de Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial ha dejado más dudas que certezas. El empate frente a RD Congo y el discreto rendimiento del combinado luso han abierto un intenso debate en torno al papel del capitán, cuestionado por parte de la opinión pública e incluso después de que João Neves asegurara que "Cristiano es uno más", unas palabras que han generado un enorme revuelo pese a que fueron interpretadas como un intento de destacar el colectivo por encima de las individualidades. Con 41 años, el cinco veces Balón de Oro afronta el que previsiblemente será su último Mundial bajo una presión inédita en su selección.

"Después del decepcionante debut de Cristiano y Portugal, Joao Neves dijo aquello de 'Cristiano es uno más'. Supongo que no lo dijo con mala intención, pero ¿Cristiano de verdad es uno más? El gran Cristiano Ronaldo, el de los cinco Balones de Oro, las cinco Champions, los casi mil goles, el que ganó solito la Eurocopa de 2016, el de las dos Ligas de Naciones con Portugal... Cristiano es de todo menos un jugador más. Ya sé que tiene 41 años. Los años no pasan en balde, pero sigue teniendo el gol en la sangre y yo creo que en su último Mundial se ha ganado el derecho a ser titular indiscutible. En este Mundial, si tienes fe en Portugal, tienes que ser de Cristiano", opina Mati Prats en ElDesmarque Mediodía.