Celia Pérez 17 JUN 2026 - 21:03h.

Lusos y congoleños empatan el el primer partido del grupo K del Mundial

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Portugal y la República Democrática del Congo se han enfrentado este miércoles en el primer encuentro del Mundial 2026 del grupo K. Un duelo que se saldó con empate entre ambos con los goles de Joao Neves para los lusos y Wissa para los congoleños.

Notas de Portugal

Diogo Costa [6]: partido bastante seguro del meta luso, que siempre que tuvo que intervenir logró evitar males mayores. No pudo hacer nada en el gol.

Cancelo [4]: jugando por la derecha. Partido muy discreto. Tuvo una ocasión que acabó con gol anulado por fuera de juego.

Tomás Araujo [5]: partido bastante justito. Sin grandes alardes, trató de dar seriedad al eje de la defensa. Vio la cartulina amarilla por una falta a Wissa.

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Renato Veiga [5]: correcto en líneas generales, aunque lento y dejando espacio en algunas acciones como en el gol de Wissa.

Nuno Mendes [5]: pasó bastante desapercibido, aunque cuando apareció, lo hizo y de qué manera. Una carrera tremenda que terminó topándose con el portero congoleño.

Bruno Fernandes [6]: le costó entrar en contacto con el balón. Tuvo un buen disparo cruzado que se marchó fuera. Fue ganando presencia con el paso de los minutos.

Vitinha [7]: fue el faro del equipo. Recuperó, pisó, miró y buscó siempre la mejor opción.

Joao Neves [8]: cambiando el juego de lado a lado. Lo luchó todo. Cabezazo inapelable para abrir el marcador en el 6'.

Bernardo Silva [4]: partido muy muy discreto del reciente fichaje del Real Madrid. Vio la cartulina amarilla por una falta a Kayembe. Fue el primer cambio de Roberto Martínez, que lo dejó en el banquillo en el descanso.

Pedro Neto [7]: nada más arrancar puso un balón interior buscando a Cristiano. En un centro suyo fantástico llegó el gol de Joao Neves. Desequilibrando constantemente en banda.

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Cristiano Ronaldo [5]: le costó aparecer. Salió mucho a recibir cansado de fijar centrales y de que no le llegaran balones. La bestia despertó llegando el tramo final. Tuvo una buena ocasión cedida por Conceiçao, pero llegó justo y envió fuera.

Sustituciones:

Conceição [7]: no llegó por poco a un centro de Pedro Neto. Incidió una y otra vez por la derecha y buscando constantemente a Cristiano.

Rafael Leao [5]: entró enchufado, tratando de desequilibrar.

Nelson Semedo [4]: vio la cartulina amarilla para cortar una contra de Wissa.

Gonzalo Ramos [4]: sin demasiada incidencia en lo que estuvo sobre el césped.

Notas de la República Democrática del Congo

Mpasi [6]: estuvo atento, intentando adelantarse a ocasiones como la de Nuno Mendes. Salvó bien un partido bastante complicado contra una selección como Portugal.

Wan-Bissaka [6]: firmó un partido bastante correcto teniendo que verse las caras con Pedro Neto constantemente. Muy centrado atrás y subiendo poco.

Kapuadi [5]: no tuvo demasiado trabajo, taponando a un Bernardo Silva que no le llegaban balones. Conceição le exigió algo más, pero aún así salvó la papeleta.

Tuanzebe []: al igual que su compañero, pero marcando a Cristiano Ronaldo. Cediendo poco y bastante sólido.

Mbemba []: nada más arrancar tuvo un error en la salida del balón. Sombras y luces durante todo el partido. Vio la cartulina amarilla por una falta a Pedro Neto. Robó un buen balón a Bernardo Silva y puso un centro peligrosísimo.

Masuaku [7]: tapando bien su banda. Lo intentó con un balón que tapó bien Cancelo y puso un centro exacto para el tanto de Wissa.

Mukau [5]: muy presionado, precipitado. Más liberado en la segunda mitad. Buen balón para Bakambu, que se topó con Diogo Costa.

Moutoussamy [6]: en todas las ayudas. Tuvo una buena ocasión llegando desde segunda línea con disparo desde fuera del área que tocó en un defensor antes de salir fuera.

Kayembe [5]: apareció poco más allá de un balón en profundidad con el que buscó un disparo lejano.

Bakambu [7]: tuvo un par de buenas ocasiones. Un disparo desde fuera del área que se marchó lejos y otra en la segunda mitad otro que se topó con Diogo Costa. Insistió sin fortuna.

Wissa [8]: Incansable. Lo intentó con un balón al área conectando con su compañero y luego con un disparo desde la frontal que se marchó fuera. Firme, al suelo, para cortar una contra de Bernardo Silva. Cabezazo inapelable para anotar el 1-1 en 45+4' solo.

Sustituciones:

Sadiki [6]: subiendo y midiendo los tiempos para poner buenos balones.

Pickel [4]: salió para tratar de controlar un poco el centro del campo sin demasiada fortuna.

Joris Kayembe [5]: contactó un par de veces con el balón sin mucha incidencia. Bien cortando a Semedo.

Banza [4]: lo intentó con algún balón largo.

Kalulu [3]: apenas incidió en el juego.