Portugal homenajea a Diogo Jota en el Mundial 2026: pulseras, sus padres y una imagen emocionante

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 19:24h.

Todo acabó con un gran aplauso colectivo

Ivana Knöll reaparece en el Mundial y lidera el corteo de los croatas con una bandera gigante por las calles de Dallas

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El Mundial 2026 sigue dejándonos imágenes inolvidables. Este miércoles, y tras hacerlo Leo Messi, Cristiano Ronaldo entraba en escena. Portugal iniciaba su sueño hacia el cetro mundialista ante la República Democrática del Congo y contaba con una ayuda extra: la de Diogo Jota. El malogrado futbolista luso estuvo presente en el estadio NRG.

Los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañaron este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el Mundial de 2026, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.

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Portugal homenajea a Diego Jota en el Mundial 2026

La FPF informó en un comunicado de que los progenitores del exjugador viajaron a Estados Unidos el pasado lunes por invitación del organismo federativo y fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al torneo.

Durante el encuentro también intercambiaron unas palabras con la ministra portuguesa de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y con el embajador de Portugal en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

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Joaquim e Isabel Silva presenciaron desde las gradas del Reliant Stadium de Houston el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, en un homenaje permanente a la memoria de su hijo.

Al anunciar la convocatoria mundialista, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, aseguró que Portugal estaría representada por "27 jugadores más uno", en alusión a la presencia simbólica de Diogo Jota en el espíritu del equipo. Además, el nombre del exdelantero figura en el brazalete conmemorativo que los integrantes de la selección han decidido portar durante el torneo.

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La FPF también ha impulsado distintas iniciativas para preservar el legado del futbolista. El pasado 9 de abril presentó el libro Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo (Diogo Jota - Nunca más es demasiado tiempo), escrito por José Manuel Delgado, que repasa la vida y trayectoria del jugador desde su infancia en Gondomar hasta su carrera profesional y su faceta familiar. Las últimas muestras de cariño llegaron este miércoles, con las imágenes del fallecido en los videomarcadores, un aplauso colectivo y las pulseras que portan los que fueran sus compañeros de selección con su nombre,

Jota falleció el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora. Ambos viajaban en un vehículo que se salió de la vía y se incendió posteriormente, un suceso que provocó una profunda conmoción en Portugal y en el mundo del fútbol internacional. La muerte del delantero generó numerosas muestras de condolencia de clubes, compañeros, dirigentes y aficionados de todo el mundo, y desde entonces la selección portuguesa ha mantenido diversos homenajes para recordar a uno de los futbolistas más queridos de su generación.