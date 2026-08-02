Basilio García Sevilla, 02 AGO 2026 - 13:28h.

El traspaso se cerrará en unos 13 millones más un porcentaje de una futura venta

El Bournemouth, a por Juanlu

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Juanlu Sánchez está a punto de ser historia en el Sevilla FC. Tal y como se avanzó este sábado, el canterano de Montequinto tiene prácticamente cerrada su salida de la entidad para poner rumbo a la Premier League, concretamente a un Bournemouth que se refuerza con el sevillista para su debut histórico en competición europea.

De este modo, José Ignacio Navarro cierra su segunda gran venta del verano tras la de Akor Adams al Venezia FC, aunque en unas cifras inferiores tanto al traspaso del delantero nigeriano como a las que solicitaba Antonio Cordón en 2025 para dejarle salir al Nápoles.

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ElDesmarque ha podido confirmar que el traspaso quedará cerrado en 11 millones de euros fijos, a los que habría que sumar otros dos ‘kilos’ en variables que serían de fácil cumplimiento, por lo que la operación ascendería a 13 millones. Además, el Sevilla se guarda un porcentaje de una futura venta.

El futuro de Juanlu

Así, aunque se pierda el control sobre el futbolista, si Juanlu explota en Inglaterra y es vendido, una parte del traspaso recaerá en las tesorería del Sánchez-Pizjuán. Teniendo en cuenta las cifras en las que se mueven los clubes ingleses, especialmente en operaciones internas, esta cantidad podría llegar a ser muy suculenta y elevar bastante el precio del trapaso. El jugador firmará, en principio, por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

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Pero eso será o seró. Lo que sí parece una certeza es que Juanlu abandonará la concentración del Sevilla en Países Bajos en las próximas horas, probablemente este lunes. Estuvo en el banquillo en el partido ante el NEC Nijmegen del pasado viernes y también en el duelo ante el Utrecht de este domingo, pero solo ha llegado a participar en un encuentro de pretemporada, el primero en el Estadio Jesús Navas ante el Juventud de Torremolinos, ya que una lesión en el cuádriceps le ha tenido en jaque en las últimas semanas. Ahora, su próximo vuelo será desde Países Bajos hasta Inglaterra para pasar las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato con uno de los clubes de moda de la Premier League.