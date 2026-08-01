Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 22:16h.

La Premier League vuelve a por el canterano sevillista

Juanlu Sánchez vuelve a la espera de movimientos: la Roma, atenta a su situación

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Cualquier jugador del Sevilla FC es susceptible de ser vendido, pero solo los canteranos generan plusvalías completas para el club. Un verano después de que protagonizara un culebrón con el Nápoles, Juanlu Sánchez está en el mercado y esta vez sí parece que su destino podría estar en la Premier League.

Según ha publicado este sábado Fabrizio Romano, el lateral derecho sevillista se encuentra en avanzadas conversaciones con el Bournemouth inglés, que está buscando un jugador en ese puesto y ha puesto sus ojos en el de Montequinto, muy seguido desde que se proclamara campeón olímpico con España en París 2024.

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Juanlu ya tendría sobre la mesa una propuesta económica del equipo que entrenará esta temporada Marco Rose, quien sustituye a Andoni Iraola tras su salida al Liverpool. El vasco dejó al equipo cherry en la sexta posición de la pasada Premier League, y jugará la UEFA Europa League.

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Las primeras informaciones hablan de un traspaso por una cantidad importante que sería todo plusvalía para el Sevilla, que además se guardaría un porcentaje de una futura venta. Además, se le habría ofrecido al futbolista un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, con unos emolumentos que superan evidentemente lo que cobra en Nervión.

Juanlu y el mercado

El nombre de Juanlu Sánchez lleva en el mercado desde que hace dos temporadas se hiciera un habitual en la élite. El pasado verano estuvo durante meses tratando de irse al Nápoles, pero el club partenopeo no hizo la oferta que se esperaba en Nervión y Antonio Cordón decidió no ceder y venderlo por menos de 20 millones de euros.

Entonces, equipos de la Premier League como el Wolverhampton o el Nottingham Forest se interesaron por su situación, pero el futbolista priorizó fichar por el que era vigente campeón de la Serie A y marcharse a Italia, desechando toda oferta llegada desde Inglaterra. Ahora, todo parece haber cambiado y Juanlu se iría a uno de los clubes con mayor proyección del Reino Unido.