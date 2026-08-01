Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 21:32h.

Mourinho agradece el esfuerzo de sus futbolistas

El padre de Carlos Espí desvela los secretos de su fichaje por el Real Madrid: "Mourinho lo ha requerido"

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El Real Madrid ha igualado 2-2 ante la Fiorentina en el primer amistoso del verano con público en el reestreno de José Mourinho con todavía muy pocos futbolistas del primer equipo disponibles. Por ello, el técnico portugués ha defendido a sus futbolistas demostrando su orgullo por el "esfuerzo" de todos ellos con un mensaje para Joan Martínez y Mario Rivas destacando su "partidazo" a pesar de que físicamente no pudieron con Moise Kean.

José Mourinho, tras el Real Madrid-Fiorentina

Sensaciones: "He llegado al vestuario y he visto ahí en el teléfono 'un Madrid de dos caras' pero es un Madrid de tres caras: fresco, cansado y súper cansado. Fresco, jugó muy bien. El resultado de 2-1 al descanso es cortísimo, es un primer tiempo de grandísima calidad para 3-0 o 4-0. En el segundo tiempo, el partido pasa a ser más físico contra un equipo típicamente italiano, muy físico. Nos meten un poco de presión y la segunda cara inicia ya. Y, después, cuando Moise Kean entra en el área con dos niños de 18 años, que han hecho un partidazo, pero es parte del crecimiento de los niños. Físicamente no están todavía al nivel de pelear con un bicho como Moise, que es un fantástico jugador. Y, después, la tercera cara que me ha gustado muchísimo también, que es la cara de súper cansado, pero en la que el equipo ha sabido ser un equipo controlando el juego, volviendo a dominar... Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Un esfuerzo fantástico que, para mí, tiene significado, el querer dar hasta sus límites. Me ha gustado todo. Ya he dado las gracias a Grosso por el entrenamiento que nos han dado, un entrenamiento muy bueno".

Planteamiento inicial y esquema para el futuro: "No, no es. Es un Real Madrid con los jugadores que tenemos. Obviamente que, como decía a los chicos antes del partido, el Real Madrid es el Real Madrid, sea amistoso o no. Hay que buscar siempre la evolución pero también un resultado. Es nuestra historia. He tenido que meter en el campo a los 'hombres' que tenía a disposición, jugando juntos Trent y Dumfries buscando una dinámica que les permitiese este juego. Después, hemos trabajado solamente ayer porque el objetivo no es entrenar para un partido pero ayer hicimos un poco de trabajo de organización para tener un equipo que, en el campo, sepa lo que hacer. Los niños que jugaron, Joan y Mario, son dos niños con un futuro fantástico que, mientras el partido no ha entrado en la dimensión física, han estado con una clase tremenda. Me ha encantado ver la calidad de los niños. Pero de esta mezcla es entre los hombres disponibles, con dos que han entrenado tres días y Carlos Espí, que está todavía despertando de un sueño. Entrenó ayer una horita con nosotros y hoy entró al campo para darnos una ayuda y conocer lo que es el Real Madrid. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos pero no hoy, desde el primer día que estamos trabajando. Me preocupa no tener a los otros al menos tres semanas. No es posible. El lunes llegan Vini, Brahim y Bernardo más esta gente como Dumfries, Carlos y Endrick con unos días más de trabajo. Y es así hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final".

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Sentimiento de Mourinho ante el reestreno: "Todavía nada. Faltan los buenos".