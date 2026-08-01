Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 16:34h.

Ferran Torres y Julián Álvarez optan a '9' del Barça

El Barça no moverá ficha por Ferran Torres y esperará a que el jugador pida marcharse

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El FC Barcelona sigue buscando un 9 en el mercado de fichajes después de las tres contrataciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y el último de Jesse Bisiwu mientras que el gran nombre que suena es el de Julián Álvarez dentro de toda la polémica con el Atlético de Madrid. La llegada del argentino parece indicar que supondría la salida de Ferran Torres pero no todos están de acuerdo a la hora de desprenderse del autor del gol de España en la final del Mundial ante Argentina.

En la encuesta de la parte superior de la noticia, los aficionados culés muestran sus opiniones en este debate por ser el próximo '9' azulgrana. Mientras unos optan por mantener al de Foios y darle por primera vez un puesto de titular en el once de gala, otros no quieren dejar pasar la oportunidad de hacerse con el ariete colchonero.

Los elogios de Hansi Flick a Ferran Torres y Hamza Abdelkarim

Mientras, Hansi Flick, después del partido ante el Birmingham, elogió a Ferran por todo lo que les ha dado durante los dos primeros años del alemán en el Barcelona: "Estuve en contacto con Ferran Torres durante el Mundial, pero ahora están de vacaciones y ese tiempo lo respeto. Por supuesto, es un jugador nuestro. La temporada pasada ya demostró en muchos partidos lo importante que puede ser para nosotros, y eso es lo que queremos de él este año".

En el choque disputado en tierras inglesas, a la espera del regreso de tantos internacionales de sus vacaciones post Mundial, Flick apostó por el egipcio Hamza Abdelkarim en punta y este respondió con dos goles: "Creo que Hamza Abdelkarim es muy humilde y tiene muy buen carácter. Su mentalidad es buena y siempre intenta dar lo mejor de sí mismo cada día".

"Es muy bueno y, como he dicho antes, tiene mucho potencial. Como delantero, hay que estar ahí. Cuando se produce una situación así dentro del área, tienes que estar ahí, y hoy él lo estuvo. Creo que esto le va a dar mucha confianza para las próximas semanas", respondió el entrenador germano sobre el punta, que acortó sus vacaciones tras participar también en el Mundial con los Faraones a sus 18 años buscando también optar a ese puesto en punta.