El dardo de Matías Prats al Real Madrid por la salida de sus canteranos

Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 21:26h.

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El Real Madrid sigue sumando millones a sus arcas con la venta de canteranos. En las últimas horas se confirmaron las salidas de Gonzalo García y de César Palacios al Fulham por 58 kilos y de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina por ocho. En total, el conjunto blanco ha ingresado 178 millones este verano, una cifra bastante elevada pero que también ha sido objeto de críticas.