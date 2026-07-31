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El dardo de Matías Prats al Real Madrid por la salida de sus canteranos: "El Barcelona los pone"

El dardo de Matías Prats al Real Madrid por la salida de sus canteranos
Matías Prats, sobre el Real Madrid.. ElDesmarque
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El Real Madrid sigue sumando millones a sus arcas con la venta de canteranos. En las últimas horas se confirmaron las salidas de Gonzalo García y de César Palacios al Fulham por 58 kilos y de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina por ocho. En total, el conjunto blanco ha ingresado 178 millones este verano, una cifra bastante elevada pero que también ha sido objeto de críticas.

Matías Prats, en ElDesmarque, cuestionaba si era posible que los jugadores de la casa triunfaran en el Madrid y comparaba su forma de actuar con la del Barcelona, donde los canteranos sí triunfan temporada tras temporada. En el vídeo superior puedes ver su opinión.

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