El Arsenal deja de soñar con Vinicius: en Inglaterra dan por hecho que renovará con el Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 11:14h.

El Real Madrid y Vinicius Junior no quieren separar sus caminos, pero todavía no han llegado a un acuerdo en la renovación del brasileño

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El futuro de Vinicius Júnior es uno de los grandes asuntos pendientes en el Real Madrid en este mercado de fichajes, pero parece que va a tener un final feliz. Aunque su renovación todavía no está cerca de oficializarse, desde Inglaterra aseguran que el Arsenal, pese a haberse lanzado a por el brasileño, ya ha descartado cualquier opción de intentar su fichaje al considerar que el extremo continuará vistiendo de blanco.

El Arsenal se rinde en la guerra por Vinicius Junior

Vinicius Júnior ha sido uno de los nombres propios del mercado de fichajes durante las últimas semanas por la falta de un acuerdo definitivo para ampliar su contrato con el Real Madrid. Sin embargo, el escenario empieza a aclararse. Según informa Sky Sports, el Arsenal ya no contempla la incorporación del extremo brasileño porque considera que acabará renovando con el conjunto blanco y que no existe ninguna posibilidad real de convencerle para cambiar de destino.

La información del medio británico señala que el Real Madrid nunca ha tenido intención de vender al futbolista este verano y mantiene plena confianza en cerrar un nuevo contrato pronto. En el Emirates entendían que la situación contractual de Vinicius podía abrir una oportunidad de mercado, pero esa posibilidad se ha ido diluyendo con el paso de los días.

El club londinense dispone de un músculo económico suficiente como para afrontar una operación de esta magnitud, tanto en traspaso como en salario. Incluso estaba dispuesto a acercarse a las cifras que reclama el brasileño para firmar su renovación, pero la sensación en Inglaterra es que nunca existieron opciones reales de sacarlo del Santiago Bernabéu.

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La renovación con el Real Madrid sigue pendiente

El principal punto de la negociación continúa siendo el apartado económico. Vinicius aspira a situarse entre los futbolistas mejor remunerados de la plantilla, mientras que el Real Madrid mantiene la tranquilidad y confía en llegar a un punto intermedio. Lo que está claro es que el atacante brasileño no quiere salir del Real Madrid ya que, durante todo este proceso, no ha alimentado los rumores sobre una posible salida en ningún momento.

Más allá del interés de varios grandes clubes europeos y de las millonarias propuestas que ha recibido en los últimos años, nunca ha trasladado públicamente su deseo de abandonar el proyecto madridista. En Inglaterra consideran que su fichaje por el Arsenal es imposible y que Vinicius seguirá siendo uno de los líderes del Real Madrid durante las próximas temporadas.