Al Arsenal quiere hacer de oro a Vinícius con un rol que no tiene en el Real Madrid

Juan Pérez 27 JUL 2026 - 09:25h.

Mikel Arteta está dispuesto a todo por conseguir al brasileño

Cobrar lo mismo que Mbappé y una prima de fichaje, los requisitos de Vinicius para renovar con el Real Madrid

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Vinícius Junior tiene en el Arsenal a uno de los pretendientes más preparados para soltar los millones necesarios como para convencer al brasileño, y desde Inglaterra hablan de una oferta financiera sin precedentes en Londres. La intención de los gunners es convertir al brasileño en el jugador mejor pagado de la historia del club, darle un rol mayor del que tiene en el Real Madrid y por supuesto aumentarle el salario que tiene en el conjunto blanco.

La salida de una superestrella como Vinícius Junior de un equipo como el Real Madrid parece harto complicada, pero la rumorología es lógica por la ausencia de acuerdo a un año de la finalización del contrato. En el barrio de Holloway tienen claro que el '7' puede ser su nuevo referente si no se aclara su futuro en las próximas semanas, tanto es así que desde The Telegraph hablan de una oferta para poner encima de la mesa 160 millones de euros.

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El Arsenal quiere dar el salto definitivo en Europa para reinar mucho más allá de su propia competición, y es que el actual campeón de la Premier League tiene claro de que en Chamartín podrían escuchar ofertas si el jugador aprieta para salir. Con el margen suficiente como para dar el salto y con la convicción de convencer a Vinícius, la idea de los gunner está en el proyecto y el plus económico. Hasta ahora Bukayo Saka es el mejor pagado del equipo de Arteta con 430.000 euros a la semana, pero es que la propuesta del Arsenal es superar incluso los 470.000 que cobra el brasileño en el Real Madrid.

A Vinícius se le espera este lunes 27 en Valdebebas y el entorno no puede ser más representativo, un club que le espera para negociar mientras él tiene en su mano elegir entre los cantos de sirena del mercado. Porque a un año vista, el club está obligado a negociar para retener al jugador a pesar de que el último año no haya demostrado su mejor versión ni en el conjunto blanco y con la selección brasileña en el Mundial.

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El fichaje de Diomande es una sombra que sobrevuela en esa demarcación en banda donde también puede actuar Mbappé, un foco de presión para un Vinícius que va a apretar para mejorar sus condiciones. Y entre tanto, el Arsenal le ofrece eso que por ahora no se ha colocado sobre la mesa en la mesa de negociación del conjunto blanco.