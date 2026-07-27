Mourinho da el ok para liberar a Gonzalo, que ya negocia con el Fulham

Juan Pérez 27 JUL 2026 - 08:33h.

La decisión llega justo tras la filtración del fichaje de Diomande

El Real Madrid ya tiene la cifra para la primera oferta por el fichaje de Rodri Hernández

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El interés de Gonzalo García en el mercado de fichajes deja una ristra de equipos pendientes de la situación del jugador, y este parece ser el momento decisivo para buscarle un acomodo al delantero lejos de Valdebebas. Hasta ahora el mensaje del Real Madrid parecía oculto hasta tomar una decisión sobre el futuro del jugador, pero el fichaje de Diomande ha acelerado la decisión de José Mourinho para darle salida al delantero de 22 años.

El Fulham de Álvaro Arbeloa es uno de los equipos más interesados en incorporar a Gonzalo en una nueva aventura en la Premier League, y los primeros contactos con club y jugador ya han empezado. La información de Mario Cortegana en The Athletic que ahora corrobora Fabrizio Romano deja entrever una salida en las próximas semanas con una fórmula parecida a la de otros canteranos que han dejado el club.

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La única novedad de las últimas horas es que al interés del Fulham se le suma la confirmación del club de dejar salir al jugador, una decisión que debía tomar Mourinho y ahora parece definitiva. El dilema ahora pasa por la negociación para mantener el 50% del pase del jugador al dejarlo salir, algo que el conjunto blanco ha ejecutado a la perfección en los últimos años con Nico Paz, Mario Gila, Víctor Muñoz o Álvaro Rodríguez entre otros.

El cambio con Gonzalo es de última hora, porque el propio director deportivo del Betis, Manu Fajardo, confesó hace unas hoars que en ningún momento habían notado que el jugador estaba en el mercado. Eso junto a las exigencias de la UEFA para la inscripción del jugador en Champions League han parado su marcha ante la llamada de varios clubes, pero el caso del Fulham es muy diferente. Media tabla en Inglaterra, un entrenador que lo conoce y un puesto con minutos asegurados para la temporada 26/27.