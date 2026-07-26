El Ajax se cansa de Dani Ceballos y deja al Real Betis solo por su fichaje

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 18:39h.

El Ajax se retira de la puja por Ceballos

Haro, Fajardo y el runrún con Dani Ceballos: "No hay que hacer telenovelas"

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El futuro de Dani Ceballos va quedando cada vez más despejado con el Real Betis pendiente de su regreso después de que el Ajax se haya cansado de las largas del utrerano. Los neerlandeses se habrían retirado ya de la puja por el ex del Real Madrid y los verdiblancos se quedan como único destino y favoritos para hacerse con su incorporación siempre que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Según adelanta Matteo Moretto, el conjunto ajacied se habría retirado ya de la puja por el centrocampista sevillano después de haberle seguido desde antes incluso de este verano. Mientras el jugador era parte del Real Madrid, los de Ámsterdam ya intentaron conseguir su traspaso y, una vez se desvinculó del club madridista este verano, volvieron a la carga con Míchel en su banquillo.

Ante la falta de avances, el Ajax se habría cansado ya de esperar por Dani Ceballos y estarían explorando otras opciones para reforzar su medular. Esto dejaría al Real Betis como el único gran pretendiente por el futbolista para su regreso a Heliópolis nueve años después de que se marchara al Real Madrid.

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Los mensajes cruzados entre Dani Ceballos y el Betis

En el cuadro bético no esconden este interés y, el pasado viernes, Manu Fajardo hablaba así sobre la posibilidad de incorporar al internacional español en la presentación de Diego Conde, Fran García y Facundo Bernal: "A día de hoy no hay ninguna novedad significativa. Llevamos una hoja de ruta, con unas posiciones prioritarias, el nombre de Dani está ahí, sé lo que supone, pero no me centraría ni en Dani ni en ningún nombre propio. No hay que hacer telenovelas, trabajarlo desde la máxima discreción y en ese tema a eso me voy a dedicar".

También habló el presidente, Ángel Haro, aunque en su caso no quiso centrarse en su caso en particular: "Como comenté en mi última intervención, cualquier incorporación depende de muchos factores. Depende de que haya límite, de que sea una posición que necesitamos, de que el entrenador quiera ese jugador, cuando se dan, se produce la operación".

Mientras, el jugador se encuentra en un estado de felicidad en lo personal tras el nacimiento esta misma semana de sus dos mellizas. El jugador y su pareja, Luna Serrat, compartieron una imagen a través de sus redes sociales de las pequeñas recién nacidas.

En cuanto a su futuro, las últimas palabras de Dani Ceballos en público llegaron hace dos semanas, cuando habló para los medios a su llegada en tren a Sevilla con un mensaje a sus pretendientes: "Ya hemos hablado. Yo lo único que quiero es jugar y sentirme importante. Todo lo demás a estas alturas de mi carrera es secundario".